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政大「千元便當」背後有洋蔥 無預警歇業師生惋惜

老闆調薪關鍵 考量物價變動剩6.6%

2018-06-02 19:05中央社 台北2日電

示意圖／ingimage
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薪水增加趕不上物價上漲是許多上班族心中的痛，然而主計總處調查廠商調薪原因，有調薪的廠商僅6.6%認為「物價變動情形」是重要因素，顯見廠商調薪時，考量物價變動者愈來愈少。

據主計總處最新發布的2017年經常性薪資調升情形，2017年工業及服務業全年調升經常性薪資的廠商佔比為28.2%，不只較2016年增加7.3個百分點，也創下17年以來最高紀錄。

觀察廠商調升經常性薪資的主要原因，2017年廠商調升經常性薪資考慮的重要因素，以「員工個人表現」佔比達49.9%最高、為調薪關鍵，其次是「營利狀況較佳」、佔比36.5%，「基本工資調整」則佔了35.7%。

不過對於民眾感受甚深的物價波動，卻僅6.6%廠商認為「物價變動情形」是調升經常性薪資考慮的重要因素，比率還較上年下滑4.3個百分點。

主計總處官員分析，廠商調薪本來就會綜合考量景氣、公司獲利、員工、物價波動等因素，廠商考量物價變動的比重下滑，或許是近幾年物價趨於平穩所致。

若進一步觀察近5年廠商將「物價變動情形」列為調薪重要因素的比重變化，也可明顯看到佔比逐漸下滑，2013年、2014年還有約18%的廠商認為物價變動是調薪的重要因素，到了2015年、2016年跌至10%上下，去年則剩6.6%。

主計總處調查廠商調薪的重要因素時，也同步了解各個選項被視為第一重要因素的比率；2013年視「物價變動情形」為調薪重要因素的廠商有18%、但視為第一考量的廠商僅7.3%，而後這兩項數字均逐年走跌，直至2017年，視物價為重要因素廠商剩6.6%、視為第一考量的廠商更只有1.8%。

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