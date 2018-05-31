薪資所得治裝費核實減除 買LV有機會減稅？

2018-05-31 23:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部正研議哪些薪資所得可以核實減除，根據財部新出爐的委外研究報告，列出七大類別費用可以核實減除，其中最吸睛的是治裝費，減除上限是不超過薪資收入10％。買LV有機會減稅？

考量我國國情，委外研究報告將各行業常見須由受雇者負擔的七大類別費用，納入核實列舉減除項目，包含：差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費、職業上工具支出。

在這七大類別費用中，治裝費、進修訓練費、助理費、職業上班工具支出四大類別都主張設定單項減除上限，治裝費建議不超過薪資收入10％。

根據委外研究報告，建議部分費用項目應設定合理上限，並以薪資收入一定比率訂定核實總減除金額上限。

據了解，財政部目前研議方向傾向部分項目將設定減除上限。

而七大類別費用要核實列舉減除必須符合要件如下：

差旅費，工作地點間移動，支出達一定金額以上，且須由雇主出具證明。

行車油費，限國內工作地點間移動，經常發生，聘僱契約明定雇主不負擔。

治裝費，專供所從事行業工作使用，聘僱契約明定雇主不負擔。減除限額不超過薪資收入10％。

進修訓練費，進修訓練及專業書籍期刊支出，但不含語言或電腦軟體操作訓練費，應專屬工作特殊技能所需。上限每年定額6萬元，約每月5,000元。

職業所屬工、商、公會會員要件是，加入與工作相關之職業工會或依法令規定加入公會組織始得提供勞務。

助理費，因議員、大學教授反映可考慮納入，有上限比率。

職業上工具支出，部分行業因提供勞務而有購置特定高價工具需求，有減除上限。