親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
用電創歷史新高
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美國對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 台、日仍未獲豁免

薪資所得治裝費核實減除 買LV有機會減稅？

2018-05-31 23:50經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部正研議哪些薪資所得可以核實減除，根據財部新出爐的委外研究報告，列出七大類別費用可以核實減除，其中最吸睛的是治裝費，減除上限是不超過薪資收入10％。買LV有機會減稅？

考量我國國情，委外研究報告將各行業常見須由受雇者負擔的七大類別費用，納入核實列舉減除項目，包含：差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費、職業上工具支出。

在這七大類別費用中，治裝費、進修訓練費、助理費、職業上班工具支出四大類別都主張設定單項減除上限，治裝費建議不超過薪資收入10％。

根據委外研究報告，建議部分費用項目應設定合理上限，並以薪資收入一定比率訂定核實總減除金額上限。

據了解，財政部目前研議方向傾向部分項目將設定減除上限。

而七大類別費用要核實列舉減除必須符合要件如下：

差旅費，工作地點間移動，支出達一定金額以上，且須由雇主出具證明。

行車油費，限國內工作地點間移動，經常發生，聘僱契約明定雇主不負擔。

治裝費，專供所從事行業工作使用，聘僱契約明定雇主不負擔。減除限額不超過薪資收入10％。

進修訓練費，進修訓練及專業書籍期刊支出，但不含語言或電腦軟體操作訓練費，應專屬工作特殊技能所需。上限每年定額6萬元，約每月5,000元。

職業所屬工、商、公會會員要件是，加入與工作相關之職業工會或依法令規定加入公會組織始得提供勞務。

助理費，因議員、大學教授反映可考慮納入，有上限比率。

職業上工具支出，部分行業因提供勞務而有購置特定高價工具需求，有減除上限。　　　

薪資財政部大學教授
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

無感加薪！ 大學畢業生起薪較前一年增330元

2018-05-31 22:50

影／顧立雄被控關說 暴怒與黃國昌互嗆

2018-05-31 21:38

去年近3成廠商有調薪 創近17年最高

2018-05-31 20:24

今年32%廠商有調薪計畫 占比創18年新高

2018-05-31 18:51

供電頻臨限電警戒 台電保證可改善

2018-05-31 17:53

核二廠二號機擬重啟說明會 北海岸居民：沒信心

2018-05-31 17:27

地震基金董座爆料 顧立雄3點澄清：我威脅他有何好處？

2018-05-31 16:57

地方砲轟農業移工政策跳票 農委會：以本國勞動力優先

2018-05-31 14:09

商研院長謝龍發傳違法兼職 經部：未違規

2018-05-31 12:33

影／金管會主委顧立雄遭爆喬事 和立委黃國昌對罵

2018-05-31 11:58

4月製造業景氣燈號 轉亮黃藍燈

2018-05-31 11:24

4月製造業景氣燈號 轉亮黃藍燈

2018-05-31 11:24

15年越南老台商這樣說：投資越南 越來越難！

2018-05-31 10:30

礦業法修正 逾百舊礦須補環評

2018-05-31 01:00

歐台雙邊投資 將有進展

2018-05-31 00:58

名家觀點／創造數位金融分級舞台

2018-05-31 00:48

高溫連破紀錄！郵局擬發「高溫津貼」

2018-05-31 00:14

鋒面到 降溫了…明起連下3天雨 難解旱象

2018-05-31 00:08

經長掛保證…夏季備轉容量率6%以上

2018-05-31 00:05

政院雙管齊下…用電大戶節電打8折 超標加價

2018-05-30 23:59

廣角鏡／台北突下雷陣雨 快閃！

2018-05-30 23:44

財經觀點／產業轉型 應掌握四大創新商機

2018-05-30 23:30

齊柏林條款初審過了 舊礦場補環評數量大增

2018-05-30 23:23

歐洲商會：台灣能源轉型 慢大陸15年

2018-05-30 23:20

基隆碇內晚間8點突大停電 千餘戶沒電還有人困電梯

2018-05-30 21:49

再限制公務員用電？徐永明嗆經部：別拿基層開刀

2018-05-30 21:11

歐盟個資新法強襲 台灣還在擺盪失措

2018-05-30 15:46

美廉社年收百億關鍵字：「夠了」

2018-05-25 09:44

27歲網路天才 出手孵虛擬幣獨角獸

2018-05-25 09:38

台灣「蟻居豪宅」之檢視

2018-05-25 09:02

兩岸大PK！台灣企業進榜創新低 滿手現金有什麼用？

2018-05-24 13:19
看更多

熱門文章

黃國昌爆料質疑顧立雄介入個案 財委會移送檢調

2018-05-31 12:07

黃國昌今公布四條音檔 爆料立委為大創喬工研院商標

2018-05-31 14:34

影／金管會主委顧立雄遭爆喬事 和立委黃國昌對罵

2018-05-31 11:58

柯P違建追殺令見效 複層式建案恐絕跡

2018-05-31 10:12

50萬戶還沒報稅 要擠今天完成

2018-05-31 05:57

再等也不會更便宜？住商：新北買氣年增四成

2018-05-31 09:11

銀行利息來囉 你刷本子沒?

2018-05-31 14:36

經長：今夏要做供電不足的緊急節電 但不是常態性

2018-05-31 15:03

宏達電找來前Google大將 助陣

2018-05-31 02:01

台幣3字頭 電子匯損將回沖

2018-05-31 02:01

【重磅快評】供電越吃緊 官員心臟越大顆？

2018-05-31 09:59

地震基金董座爆料 顧立雄3點澄清：我威脅他有何好處？

2018-05-31 16:57

用電量狂飆！明潭電廠成「救火隊」 6機組全開拚發電

2018-05-31 19:45

FII對岸掛牌 棄購爆大量

2018-05-31 02:01

鋒面接近午後有雨 高溫上看35度

2018-05-31 04:53

瑞銀全球物價報告揭密 台灣物價亞洲第三貴

2018-05-31 20:53

黃國昌唇槍舌劍質詢 顧立雄：盡職責我很坦然

2018-05-31 12:00

台灣家庭背債15兆元 占GDP比重亞洲第二高

2018-05-31 20:41

影／受邀藍委跳電記者會 沈榮津臨陣落跑

2018-05-31 10:53

地震基金再保險個案爭議 立院財委會決議「不移送」

2018-05-31 14:32

台灣不缺電？侯漢廷：粉飾太平只是洗腦政府

2018-05-31 07:43

宏達電攻醫療AI 再報捷

2018-05-31 02:01

輝達攜台廠 找人工智慧商機

2018-05-31 02:01

地震基金董座指遭脅迫 顧立雄否認

2018-05-31 12:20

綠委有意見 財委會移送顧立雄疑介入個案提案遭保留

2018-05-31 14:41

新台幣貶值／柯拔希：應順勢貶至32元

2018-05-31 02:01

供電拉警報？徐國勇：今年不太可能限電

2018-05-31 12:21

影／顧立雄被控關說 暴怒與黃國昌互嗆

2018-05-31 21:38

階梯式定存法 儲蓄更靈活

2018-05-31 14:36

發電機組加入 行政院：今年不太可能限電

2018-05-31 12:33

報稅31日截止 32萬戶尚待申報

2018-05-31 10:18

FII中籤者縮手 有四個原因

2018-05-31 02:01

第一金控海外豐收 貢獻獲利31%

2018-05-31 01:42

沈榮津：「用電大戶限電非常態性 是不得已」

2018-05-31 11:00

全台狂跳電 藍委改jolin歌詞「輪流 跳電 我翻白眼」

2018-05-31 11:49

一銀房貸逾放比 攀六年高峰

2018-05-31 01:42

新台幣升破30元大關收29.980元

2018-05-31 16:38

跳電頻傳遭嗆「缺電是事實」 沈榮津今與藍委交鋒

2018-05-31 12:16

核二2號機將啟用 地方居民：不懂說明會意義

2018-05-31 18:45

金管會：調查富邦金有無產金不分離 跟拔管案無關

2018-05-31 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top