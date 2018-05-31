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赴深圳槍殺陸籍生技總裁 台灣主嫌躲5年說：全忘了

鋼鋁關稅 美不再豁免加墨歐盟

2018-05-31 22:02聯合報 記者張加╱即時報導

美國給予加拿大、墨西哥、歐盟成員國暫時豁免鋼鋁額外關稅的期限將到期，商務部長羅斯31日表示，總統川普決定不再延長暫停豁免加拿大、墨西哥、歐盟成員國；台灣、日本則仍未獲豁免。

美國商務部31日就修改「232」措施舉行電話記者會，羅斯宣布修改內容後接受媒體提問。

台灣媒體詢問，台灣很積極與美方對話仍未獲得豁免，台灣該如何做才能獲豁免；羅斯並未針對問題回答，僅說所有談判最好在會議室舉行，而非在新聞發布室，因此他不會在這種電話記者會談論談判內容。

另一台媒追問，美方向台灣、日本對應官員提出哪些條件，以獲得豁免；羅斯仍未具體回應，而是解釋國家安全與經濟、國家競爭力的關係，稱沒有單一實體威脅國安，美方是全盤考量各相關方對於整體鋼鋁供應的影響，考量與產業、國安、國家經濟的關係。

羅斯表示，雖然美國實施關稅，也還是可以繼續談判，他以中國大陸為例，指美方施以關稅後，中國也採取報復措施，但雙方仍繼續談判；此外，羅斯說，目前仍計畫本周五赴中國大陸。

川普去年簽署備忘錄，要求商務部依「貿易擴張法」第232條，對進口鋼鐵及鋁材展開國家安全調查，羅斯於今年1月向川普遞交調查報告。

川普三月初宣布對進口鋼鐵加徵25%關稅，對進口鋁材加徵10%關稅，措施23日生效，美方在生效前暫時豁免阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、南韓，期限至5月1日。

美方4月30日宣布與南韓達協議，與阿根廷、澳洲、巴西原則上達成協議，加、墨、歐盟成員國則再延長暫時豁免30天。

美國商務部長羅斯。聯合報系資料照
美國商務部長羅斯。聯合報系資料照
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羅斯關稅川普
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