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赴深圳槍殺陸籍生技總裁 台灣主嫌躲5年說：全忘了

影／顧立雄被控關說 暴怒與黃國昌互嗆

2018-05-31 21:38經濟日報 記者高昕正╱即時報導

時代力量立委黃國昌今(31)日在立法院財委會，爆料顧立雄涉嫌關說，而地震保險基金董事長陳明仁也指控，顧立雄支開其他人，私下要求地震保險基金不要向怡安保經公司求償，讓顧立雄在議場內數度暴怒這是質疑人格。

金管會主委顧立雄。記者許正宏／攝影
金管會主委顧立雄。記者許正宏／攝影
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顧立雄保險地震
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