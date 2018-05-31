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彭文正抄襲台大畢業生聯署信？ 台大生要提告

衛福部挺生醫業 設新南向辦公室

2018-05-31 18:54經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

衛福部將於6月1日舉辦「新南向醫衛合作及產業鏈發展」重點政策說明會，據悉，此次，衛福部以「一國一中心」為核心，委託中經院等智庫成立「衛福新南向專案辦公室」，以建立新南向國家生醫產業領域的交流合作窗口。

衛福部説，此次新南向醫衛合作說明會，將由部長陳時中主持，並特別邀請行政院鄧振中政務委員、各部會長官、「衛福新南向專案辦公室」（中經院）及「一國一中心」各家醫療中心代表，分別說明新南向整體規劃、衛福部新南向醫衛合作與產業鏈發展旗艦計畫、衛福部新南向專案辦公室規劃與任務，以及「一國一中心」政策介紹與任務，藉此促進各界對於衛福新南向政策方向及重點項目的瞭解，建立共識及廣泛的支持。

衛福部說，政府自2016年起推出新南向政策，並將醫衛領域視為新南向推動重點，更於2017年將「新南向醫衛合作與產業鏈結」選定為新南向五大旗艦計畫之一。

衛福新南向旗艦計畫涵蓋四大重點：人才培育能量建構能力、醫衛產業鏈連結、區域市場連結，以及區域聯合防疫網絡等四大領域之合作，初期以印尼、印度、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞為優先重點對象。

衛福部指出，為了強化資源整合與協調，該部以「一國一中心」為核心，並委託中經院等智庫成立「衛福新南向專案辦公室」，協助衛福部對內協調統合，對外進行跨部會協調，深化產業搭橋機制，並建立新南向國家之交流合作窗口。

衛福部表示，本次會議亦邀請各國駐台代表、相關公協會及產業代表與會，促使相關夥伴國及產業界認識計畫內容與發掘潛在合作對象，分享經驗、相互交流，並促進與東協及南亞各國創造互惠互利、共榮雙贏之局面。

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