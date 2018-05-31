核二2號機將啟用 地方居民：不懂說明會意義

2018-05-31 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



核二二號機日前才剛併聯發電就跳機，原能會指出，已經進入審查最後階段，大致上都沒有問題，預計近期就會核准啟用開始發電。地方居民則指出，核二2號機應該直接停機，不該再發電，也質疑原能會未納入居民想法，不懂這樣舉辦地方說明會，對當地民眾有什麼意義。

核二2號機在2016年5月16日大修完成，進行併聯發電時就立刻跳機，是台灣核電廠史上首次大修後併聯發電即跳機事件。該機於今年3月27日併聯發電，不料隔日下午就又立刻跳機，歷經近兩個月，預計近日就將核准發電，原能會今天於新北市萬里區舉辦說明會。

原能會核能管制處處長張欣表示，主要是說明這段時間核二二號機跳機的審查情形，目前認為台電已經釐清肇因，且台電針對審查委員的意見也做了答復，目前大致都沒有問題。至於何時會核准台電併聯發電？張欣表示，接下來還要完成審查結論報告、上網公布報告等程序，現在工作都已經陸續進行，預計近期就會核准。是否在6月中前加入發電？張欣未說明，確切時間，但說不會太久。