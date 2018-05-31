商研院長謝龍發傳違法兼職 經部：未違規

2018-05-31 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



有民眾爆料，政府捐資成立的商業發展研究院，院長謝龍發任職期間還擔任上市公司、銀行等企業獨立董事、薪酬委員會，是違法兼職。對此，經濟部商業司副司長陳秘順回應表示：「謝龍發未違反規定」。

陳秘順指出，因為商研院的政府捐資未達50%，因此並未違反「經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業與財團法人董監事及其他重要職務管理要點」。

陳秘順並強調，因為沒有違反，所以商業司也不會檢討謝龍發的適任性。