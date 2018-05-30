貿協攜手亞馬遜 助台商「賣」向全球

2018-05-30 23:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



外貿協會於今（30）日由秘書長葉明水代表與亞馬遜全球開店亞太區負責人戴竫斐(Cindy Tai)簽署合作備忘錄，希望協助更多臺灣中小企業賣向全球，搶下跨境貿易商機。

葉明水表示，全球零售業電子商務銷售額預計2020年可成長至4兆美元，隨著電子商務模式持續推陳出新，對傳統產業帶來新的改變與機會，臺灣企業若能加速跨足虛擬通路，必能趕上這股熱潮翻轉未來。

葉明水也表示，為協助我中小企業將經營觸角擴展至全球市場，由經濟部國際貿易局委託外貿協會設立的台灣經貿網(taiwantrade.com)，是全臺最大B2B平臺，長久以來與國際知名電商平臺結盟與交流，亞馬遜更是其中一個重要的合作夥伴。此次簽訂MOU後，將深化雙方合作強度，未來亞馬遜將積極參與貿協所舉辦的電商研討會等活動，讓臺灣企業充分了解其運作。同時貿協也將推介優秀產業，由亞馬遜專人培訓、協助跨境電商業務，雙方未來也將擴展TA光點計畫，每年選定不同產業扶植上架，共同推動臺灣跨境電商產業發展。

全球網路零售商巨擘亞馬遜(Amazon.com)致力於推出創新商業模式。借助亞馬遜的全球資源，亞馬遜全球開店協助賣家連接亞馬遜全球超過3億活躍付費用戶以及超過百萬的企業與機構買家，遍及美國、歐洲及亞洲等區域。在最新發布致股東信中提到，亞馬遜全球開店 2017年的全球業績增長超過50%。

亞馬遜全球開店亞太區負責人戴竫斐表示，亞馬遜全球開店致力於通過全方位的服務和創新的解決方案，幫助臺灣的製造商、品牌商、貿易商以及極具研發能力的新創企業把握數位時代跨境電商商機，積極開拓全球市場。將在現有常駐專業服務團隊基礎上，通過持續推進與外貿協會的合作，針對臺灣企業的獨特需求，亞馬遜全球開店在臺推動搭建出口生態圈，集合社會力量共同推動臺灣出口跨境電商的發展，助力不同類型臺灣企業賣家充分把握新貿易時代機遇，將產品銷售到全球市場，打造國際品牌。

而作為此次MOU簽署一部分，由貿協與亞馬遜、中華郵政攜手合作的「TA光點計畫」，整合三方不同資源，提供專屬上架培訓計畫，開跑後已吸引逾百家臺灣企業報名，更有不少商品已成功透過跨境電商平台外銷。雙方將在6月6日舉辦成果發表會，邀請成功案例廠商分享上架經驗，鼓勵更多企業踏入跨境電商。