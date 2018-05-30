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震撼！「道不同不相為謀」呂秀蓮跟民進黨說掰掰

礦業法修正草案初審通過 未做環評礦場需補辦

2018-05-30 19:58經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

立法院本會期倒數最後一周，經濟委員會今（30）日初審通過《礦業法》修正草案，經表決通過補辦環評條款，需要補辦環評的舊礦場數量大增，其餘多數爭議條文均保留，將送朝野協商再行處理。

經委會今日續審《礦業法》修正草案，遇有爭議條文就決定保留，但是針對過去不曾進行環評的既有礦場要求補做環評的第58-1條，行政院版本主張環評遭否決時，經濟部仍可邀集專家學者審查替代方案，形同是「敗部復活」的機會，然而在場立委無法認同，要求立刻表決。

經表決後，最終通過立委高志鵬與林淑芬的共同提案，確定五萬噸以上礦場若未做過環評，需在三年內補辦環評；五萬噸以下的礦場，則需在五年內補辦，若未通過環評，將廢止其礦業用地核定。

不過，有別於政院版「面積二公頃以上」的門檻，這次出線的乙案則是根據環評子法〈開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準〉認定需重做環評的礦場。由於先前環保署已經修法，一公頃以上的山坡地開發即需進行環評，影響更為廣泛。

經濟部礦務局官員指出，若照乙案版本，包括亞泥、潤泰、台塑、榮豐等六大礦場，必須在新法實施後的三年內補辦環評；年產量小於五萬公噸的礦場，則限於五年內補辦，總數增為113礦，多於經濟部原先預期。

官員表示，雖然在環評期間仍可動工，但本次修法對產業發展「一定有影響」，倘若未於期限內通過環評，礦業用地就將廢止，在法令規定日趨嚴格的情況下，業者可能也不願再投資開發了。

儘管趕在導演齊柏林逝世一周年前夕初審通過《礦業法》修正草案，但除了算有重大進展的第58-1條，其餘包括新設礦權、礦業用地核定、礦權展限的駁回條件，以及原民諮商同意權程序等關鍵條文，昨日仍無法達成共識，將待朝野協商。

立委表示，審查將近一年的《礦業法》修正草案如今順利送出委員會，預計將列為6月臨時會的優先法案，而且多數條文歷經多次討論，大家慢慢凝聚共識，力拚6月底、7月初順利完成三讀。

環評礦業法經濟部
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