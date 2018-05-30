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才說不缺電！ 苗栗竟爆七萬戶今年最大規模停電

王大閎為國父紀念館的設計 當年曾槓上老蔣

通霄電廠設備跳脫 苗栗7萬戶停電

2018-05-30 16:54經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

台電表示，今（30）日15時12分由於通霄電廠內161kV匯流排設備跳脫，造成通霄苑裡週邊約70,391戶停電

經其他路線轉供，已於15時40分復電3.2萬戶，仍有近3.8戶仍停電，台電正積極搶修中，造成用戶不便，台電表示歉意。

台電停電電廠
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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