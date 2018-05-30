通霄電廠設備跳脫 苗栗7萬戶停電

2018-05-30 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



台電表示，今（30）日15時12分由於通霄電廠內161kV匯流排設備跳脫，造成通霄苑裡週邊約70,391戶停電。

經其他路線轉供，已於15時40分復電3.2萬戶，仍有近3.8戶仍停電，台電正積極搶修中，造成用戶不便，台電表示歉意。