親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆請辭獲准
斷交潮後續效應
高溫預警大作戰
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
老人都市移動權
政治
軍事
綜合

「我殺死老婆而且自殺了」 男殺前妻後自己報警

殉國將士墓額滿？美軍的「英雄門檻」難題

30年來降雨最少 翡翠水庫8月底前供水無虞

2018-05-30 10:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

今年3月以來降雨偏少，全台水庫蓄水量急降，負擔大臺北地區供水的翡翠水庫，目前有效蓄水量約有1.8億公噸，蓄水率仍有53%，經評估今年8月底前翡翠水庫供水無虞。

臺北翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫集水區今年3月以來降雨偏少，3至5月累計降雨量僅佔歷年同期平均的38%，為30年來降雨量最低的一年，但在審慎操作運轉下，至今年5月30日上午8時水位為150.43公尺，有效蓄水量1億7,700萬公噸，有效蓄水百分比52.77％，依據中央氣象局未來一季氣象預報資料、大臺北地區用水需求與翡翠水庫歷史流量紀錄分析，評估今年8月底前翡翠水庫供水無虞。

翡管局指出，翡翠水庫除能充分滿足臺北地區用水之需求外，尚支援新北市板新等地區的用水量，統計今年1月至今，支援板新地區水量已達5,364萬公噸，創下歷年同期最高支援水量，未來將持續配合中央水源調度作業，全力支援新北市板新地區用水需求。

同時，翡管局亦將伺機進行人工增雨作業，即日起24小時待命，只要氣象條件合適，隨時進行人工增雨作業，期盼能帶來更多的甘霖。雖然翡翠水庫至8月底前供水無虞，但基於「有水當思無水之苦」理念，翡管局仍再次籲請市民養成節約用水好習慣，從小處節水做起，珍惜寶貴水資源。

今年3月以來降雨偏少，全台水庫蓄水量急降，負擔大臺北地區供水的翡翠水庫，目前有效...
今年3月以來降雨偏少，全台水庫蓄水量急降，負擔大臺北地區供水的翡翠水庫，目前有效蓄水量約有1.8億公噸，蓄水率仍有53%，經評估今年8月底前翡翠水庫供水無虞。　圖／翡翠水庫管理局提供
分享

水庫雨量
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

約再5天 高雄就會「水情稍緊」

2018-05-30 00:00

四招抗旱 農委會「用洪荒之力節水」

2018-05-29 23:46

供電吃緊 今年迄今綠燈只亮6天

2018-05-29 23:43

昨用電量飆史上第6 離限電僅一步

2018-05-29 23:39

旱象難解 農委會：盡洪荒之力節水

2018-05-29 21:31

供電僅剩15萬瓩瀕紅燈限電 大潭電廠六號機組提前供電

2018-05-29 19:16

不到六月就出現用電高峰！今天擠上歷史用電量第六名

2018-05-29 16:00

【重磅快評】望水氣興嘆 五月天怎能不火熱？

2018-05-29 14:54

短短15天 雙北地區為何跳電7次？

2018-05-29 14:53

今用電量3630萬瓩再創歷史新高 瀕臨限電紅燈

2018-05-29 14:33

熱翻了！ 今用電續飆史上5月新高

2018-05-29 14:12

供電吃緊用電量恐再破紀錄 備轉容量率僅剩2.8%

2018-05-29 11:31
看更多

熱門文章

吳茂昆請辭獲准 任期僅40天創最短命教部長紀錄

2018-05-29 11:01

段宜康繼續罵 反觀館長「正在捐國軍健身器材」

2018-05-29 13:09

吳茂昆辭職 龍應台：求蔡總統不要敗壞教育

2018-05-29 12:08

拔管砍倒2教育部長 蔡詩萍：蔡英文妳真的要跛腳了

2018-05-29 20:37

立院通過警察加薪 基層警察狂轟蔡政府：詐騙集團

2018-05-29 18:31

獨／吳茂昆辭職信還在說謊！證據在這裡

2018-05-29 19:14

吳茂昆請辭聲明全文：人格遭汚蔑與羞辱 以最高道德標準請辭

2018-05-29 13:27

不只吳茂昆 這些部長任期也不長

2018-05-29 15:23

2013年甘比亞與馬政府斷交 綠營當時這樣評論

2018-05-29 12:51

吳茂昆只撐了41天 學者分析背後原因其實是這樣

2018-05-29 21:05

【重磅快評】為吳茂昆猛擦粉 徐國勇果然全國最「勇」

2018-05-29 12:30

吳茂昆請辭下台 台大教授：他被利用

2018-05-29 12:32

黃子哲：吳茂昆做完教育部「最速男」後 還有這4個位子

2018-05-29 21:23

【重磅快評】 吳茂昆 被打爆的一人投手

2018-05-29 20:07

吳茂昆辭職 李茂生：跳火坑才嫌燙、難看

2018-05-29 12:15

【即時短評】閃辭的吳茂昆 做到歷任部長做不到的事

2018-05-29 18:31

【即時短評】部長都耗損二位 蔡政府該幹點正事了

2018-05-29 16:22

最狂真心話 戳到誰痛處？ 為何民進黨政府氣到跳腳

2018-05-30 09:00

警消加薪案三讀 基層警怒：形同遭減薪

2018-05-30 01:30

吳茂昆辭職 葉毓蘭：這種貨也能撐這麼久？

2018-05-29 12:02

吳茂昆41天下台！賴揆證實：與違法赴陸有關

2018-05-29 23:46

短命教長驚濤駭浪41天 K.O.吳茂昆的六回合攻防戰

2018-05-30 08:00

違法赴中 吳茂昆辭職聲明認了

2018-05-29 16:17

轟賴清德把任命當兒戲 藍委：吳茂昆成為拔管的免洗筷

2018-05-29 15:28

影╱陳學聖：民進黨讓吳茂昆下台換管中閔下台

2018-05-29 15:59

再成教長熱門人選 鄭英耀：沒有意願

2018-05-29 19:52

吳茂昆請辭有徵兆？上周遭藍委猛攻 政院已未背書

2018-05-29 16:54

吳茂昆請辭獲准 吳思瑤：首長更迭不利於政策推進

2018-05-29 11:29

影／段宜康vs.館長口水戰 直播髒話大PK

2018-05-29 12:41

國父紀念館設計者王大閎 曾因婚外情登上社會版

2018-05-30 01:31

吳茂昆辭職 羅智強：歷史的報應 來得真快！

2018-05-29 12:20

小英外交突破？孫大千：不過是美日「拉台打中」的算盤

2018-05-30 08:18

洪慈庸：吳茂昆對於教育部政策、業務都不熟悉

2018-05-29 12:44

賴清德回應吳茂昆下台原因 坦承是因為違法赴陸爭議

2018-05-29 18:08

吳茂昆下台 李艷秋：再弄權也不能犧牲教育毀了孩子

2018-05-29 21:08

吳茂昆自認遭抹黑拖累團隊 主動向賴揆請辭

2018-05-29 16:08

觀察站／違法赴陸講不清 終壓垮吳茂昆

2018-05-30 00:05

藍轟吳下台咎由自取 綠批管案歹戲拖棚

2018-05-30 00:19

【重磅快評】認錯，吳茂昆下台後蔡政府最需要的一堂課

2018-05-30 08:08

段宜康再嗆館長「羞辱別人母親憑什麼要我尊重你」

2018-05-29 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top