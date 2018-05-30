30年來降雨最少 翡翠水庫8月底前供水無虞

2018-05-30 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今年3月以來降雨偏少，全台水庫蓄水量急降，負擔大臺北地區供水的翡翠水庫，目前有效蓄水量約有1.8億公噸，蓄水率仍有53%，經評估今年8月底前翡翠水庫供水無虞。

臺北翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫集水區今年3月以來降雨偏少，3至5月累計降雨量僅佔歷年同期平均的38%，為30年來降雨量最低的一年，但在審慎操作運轉下，至今年5月30日上午8時水位為150.43公尺，有效蓄水量1億7,700萬公噸，有效蓄水百分比52.77％，依據中央氣象局未來一季氣象預報資料、大臺北地區用水需求與翡翠水庫歷史流量紀錄分析，評估今年8月底前翡翠水庫供水無虞。

翡管局指出，翡翠水庫除能充分滿足臺北地區用水之需求外，尚支援新北市板新等地區的用水量，統計今年1月至今，支援板新地區水量已達5,364萬公噸，創下歷年同期最高支援水量，未來將持續配合中央水源調度作業，全力支援新北市板新地區用水需求。