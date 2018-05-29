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今年供電好慘 綠燈只有亮六次

2018-05-29 22:11聯合報 記者高詩琴╱即時報導

今年供電吃緊，經濟部能源局昨天指出，今年備用容量率可達百分十一點八，「評估不會發生缺電」，但是昨天備轉容量率仍跌破新低。有民間團體分析發現，今年至昨天為止，一四九天中，只有六天的備轉容量率高於百分之十，能亮起「供電充裕」的供電綠燈。

「以核養綠公投小組」執行秘書張文杰整理今年電力備轉容量率資料發現，到昨天為止，今年只有六天能夠亮起「供電充裕」綠燈，主要都出現在二月中下旬，也就是農曆春節左右，其餘的一四三天以供電吃緊黃燈、供電警戒橘燈為主；光是橘燈至今就亮了廿六天。

能源局昨天表示，近日國內電力需求因應經濟成長及氣候炎熱影響，的確有逐漸增加趨勢。經濟部及台電已從需求端著手，擴大推動需量競價等措施，供給面則有大潭、通霄、林口及大林等電廠新設機組陸續完工商轉。

能源局指出，預估今年備用容量率將達百分之十一點八，較去年百分之七點一有明顯改善，「預期今夏不會發生缺電狀況」。

不過，昨天備轉容量率跌破今年新低，僅有百分之二點八九。能源局官員說，「備轉本來就是上上下下」，會隨著機組故障、歲修等原因而有變化，備用容量率是看整體的供電能力。

然而，翻開資料可發現，能源局所提出的備用容量率百分之十一點八，來自於經濟部「產業五缺」因應簡報。簡報指出，今年預期尖峰負載可達三千六百五十五萬瓩，淨尖峰供電能力則可達四千零八十七萬萬瓩，因此備用容量率可達百分之十一點八。

但是據台電官網指出，昨天台電最大供電能力僅達三千七百卅七點八萬瓩，比簡報預測足足少了三百五十萬瓩，約等於三點五五部核二機組。而且，台電六月、七月供電預測中，最高供電能力也僅有三千八百七十五萬瓩，簡報預測可以說是太過「樂觀」。

台電補充說，「目前還沒有全部的機組都到位」，大林一號機正在檢修中，預計六月初可以回來，二號機則在試車中，已經不定期可提供電力。通霄新一號機目前正在檢修，預定六月初可以滿載發電。大潭六號機也在歲修中，預計五月底、六月初也會可以滿載發電。

今年至昨天為止，一四九天中只有六天的備轉容量率高於百分之十，能亮起「供電充裕」的...
今年至昨天為止，一四九天中只有六天的備轉容量率高於百分之十，能亮起「供電充裕」的供電綠燈。本報資料照片
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