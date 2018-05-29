供電僅剩15萬瓩瀕紅燈限電 大潭電廠六號機組提前供電

2018-05-29 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



全台連日高溫炎熱，尖峰用電持續兩天創今年高峰，台電備轉容量今天亮「橘燈」往下跌破3 %，距「紅燈」限電警戒，電力餘裕僅約15萬瓩十分危急，大潭電廠今天下午表示，大潭電廠搶修提前恢復六號機一部機組供電，剩下六號機另一部機組今天晚上完成檢修，預定明天恢復併聯發電，力求穩定供電無虞。

繼昨天38度高溫後，全台今天持續高溫炎熱，尖峰備轉容量跌破3%，持續「橘燈」供電警戒，一度到達2.67%，傍晚回到2.89%，台電相關主管說，全天備轉容量往下一度約104.93萬，已逼近90萬「紅燈」限電警戒，電力餘裕僅約15萬瓩空間，十分危急。

台電大潭電廠表示，因應天氣高溫供電壓力，大潭電廠七號機上周提前完成檢修恢復供電，增加60萬瓩供電，六號機2部機組進行歲修搶修，原預定明天（30日）恢復發電，但六號機一部機組今天提前歸隊加入併聯發電，及時增加35萬瓩供電。