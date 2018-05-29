勤業眾信新任總裁 老眾信系統賴冠仲出線

2018-05-29 17:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



勤業眾信聯合會計師事務所今（29）日選出新任總裁，由老眾信系統的賴冠仲出線，現任總裁郭政弘任期至本月底，賴冠仲6月1日上任，勤業眾信將進入新時代。

這是勤業與眾信合併15年來，首度由非勤業系統出身的合夥會計師出任總裁，對於勤業眾信未來有何變化，會計師界高度關注。

郭政弘自2015年接任總裁後，勤業眾信在四大會計師事務所持續保持領先地位，上市櫃公司簽證家數率提升近1個百分點，達近36％，營運績效表現相當亮眼。