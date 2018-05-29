供電吃緊用電量恐再破紀錄 備轉容量率僅剩2.8%

2018-05-29 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台電說，核二2號機若能歸隊，可使備轉容量率上升約2個百分點。一旦備轉容量率回升到6%以上，供電燈號就能轉為黃燈。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 天氣依舊炎熱，供電再拉警報。台電預估今（29）日下午最高用電量將高達3630萬瓩，很有可能再創下歷年來5月單日的最高紀錄，且由於昨晚台塑麥寮汽電共生廠機組發生故障，尚未修復無法供電。因此，今日的備轉容量率估只有2.8%，持續亮出「供電緊戒」的橘燈。

氣象預估今日和昨日一樣熱，但今天是周二，工商用電通常比周一又再增加，因為部分商家多半是周一公休。台電說，去年5月最高負載是3506萬瓩，但今年特別熱，負載估會更高。

台電表示，雖然台中火力發電廠8號機故障已經於今日約清晨7時修復並聯發電了，但大彈電廠6-2號機持續解聯，又加上昨晚台塑麥寮汽電共生廠機組發生故障，尚未修復無法供電，今日的備轉容量率降到只剩2.8%，供電可說是相當吃緊。

台電表示，根據氣象局的預測，今日台北市高溫在37、38度，和昨天差不多熱，又因為梅雨還沒來，今年5月特別熱，去年5月單日最高負載是3,506萬瓩，今日上午11時就已突破至3,573萬瓩，且不到中午就已亮出橘燈。

台電寄望核電機組能歸隊救火，原能會昨日下午將赴核二廠，召開核二2號機急停後的第五次審查會議，事關核二2號機今夏能否歸隊發電。原能會表示，台電所提的檢討報告經審查過後大致上沒有什麼問題，5月31日將到新北市萬里區召開說明會，對地方民眾說明核二2號機審查現況。

根據過去經驗，通常說明會後，就會核准啟用。

台電說，核二2號機若能歸隊，可使備轉容量率上升約2個百分點。一旦備轉容量率回升到6%以上，供電燈號就能轉為黃燈。