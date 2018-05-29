16家上市櫃子公司 擬赴陸掛牌

金管會主委顧立雄。 中央社 分享 facebook 大陸磁吸效應持續發酵，繼FII後，已有16家上市櫃公司子公司有意到大陸掛牌，除上市的榮成、南僑等四家外，櫃買中心方面掌握的還有12家尚未曝光的上櫃公司大陸子公司，也有意到大陸掛牌。

金管會主委顧立雄對此表示，會努力排除台商回台上市障礙，近期會公布相關放寬措施。

立法院財委會昨（28）日考察證交所、櫃買及期交所業務，立委余宛如關注日前傳出有人下市後想到大陸A股掛牌，是否有人提出申請？

證交所總經理簡立忠說明，上市公司董事會通過去大陸掛牌的，除FII外，還有榮成大陸子公司江蘇榮成、南僑上海子公司及臻鼎大陸子公司鵬鼎，目前都在申請中；另外，聯德大陸子公司聯德精密材料申請大陸掛牌，被退件。

由於聯德精密材料還有意再送件申請，換言之，有意到大陸掛牌的上市公司有四家。

經濟日報提供 分享 facebook 至於上櫃公司，櫃買中心董事長陳永誠表示，本國申請下櫃的公司，通常是併購造成，並為了去A股掛牌，但大陸子公司部分，本國有七家、外國企業有五家，共12家希望去A股掛牌。據了解，這12家上櫃公司主要是探詢法規，尚未展開行動。

他表示，到大陸掛牌主要是因大陸子公司招募人才及在當地籌資有需求，且中國大陸很關注是否有重複掛牌情況，這些子公司掛牌，若要和台灣母公司業務切割清楚有一定難度。

顧立雄表示，有人擔心因陸股本益比高，上市櫃公司大陸子公司掛牌之後回來併掉母公司，但這跟產業有關，以鴻海FII為例，本益比也沒有明顯偏高。

他強調，主管機關要健全資本市場，開放跟監理要有平衡，也會排除台商回台上市障礙。

對於台商回台上市規定中的陸資上限30%，顧立雄說，30%不會動，近期會提出擬放寬的相關條件。據了解，包括開放陸資直接投資F公司，及放寬F公司本國籍內部人投資大陸限額規範。

證交所也努力吸引台商回台上市，簡立忠說，今年台商回來掛牌已有四家，今年會再送件的還有十家。