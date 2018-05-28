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陸生來台學士名額剩800個 大學校長：陸方有凌辱之意

礦業法修法頻卡關 經部盼盡快通過初審

2018-05-28 21:49中央社 台北28日電

經濟部常務次長王美花。 圖／聯合報系資料照片
經濟部常務次長王美花。 圖／聯合報系資料照片
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立法院經委會今天審查礦業法修正草案，但在原民諮商同意權等問題屢屢卡關，30日將繼續審查；經濟部次長王美花表示，各立委意見差異大，希望能盡快通過初審，送立法院會協商。

立法院經濟委員會今天繼續審查礦業法修正草案，經委會召委、中國國民黨籍立委廖國棟在開始審查前表示，紀錄片導演齊柏林拍攝看見台灣系列紀錄片，並在勘景時不幸罹難，引發社會大眾對礦業法的關注，時隔一年，礦業法修正草案卻仍在初審階段，由於立法院本會期即將結束，廖國棟說，希望今天能順利完成尚未通過審查的部分。

礦業法修正草案進入初審第二輪協商，各方仍無共識，今天從行政院版第27條審查至第40條，其中僅有第36條及第40條按行政院版通過，第28-1條及第31條按行政院版修正通過，其他皆因立委與經濟部意見相左而予以保留。

今天爭點主要聚焦在原住民諮商同意權相關問題，經濟部次長王美花指出，各立委所持意見「都很不一樣」，其中以時代力量提案最嚴格，要求設權、取得礦業用地、展現，以及既存礦權都必須要踐行原住民諮商程序。

王美花表示，像設權與取得礦業用地之間相距僅一年，若兩次程序都必須取得原住民諮商同意，在實務上有重工疑慮，且取得諮商同意「真的不簡單、真的很難」，例如必須尋求諮商同意的部落範圍如何界定、尚未組成部落的原住民諮商同意程序為何、各種大小礦權的合理補償為何，都很難達到共識。

立法院本會期即將結束，王美花表示，會考慮再找各種場合與立委協商，也希望法案可以盡快通過初審，送立法院會協商。

礦業法立法院王美花

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