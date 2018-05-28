親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

移工性侵事件：惡質通譯揭露制度缺失

協尋妹妹PO出生前最後對話「你被分屍」 竟一語成讖

豐興廢鋼降200元 反映國際行情

2018-05-28 12:15中央社 台北28日電

豐興鋼鐵今天公布，本週國內廢鋼報價每噸新台幣9600元，較上週下跌200元，鋼筋每噸1萬8000元、型鋼每噸2萬1000元，維持平盤。

豐興鋼鐵說明，反映國際廢鋼小跌，調降國內廢鋼價格，但鋼筋及型鋼產品不跟著調降，主因反映原料電極棒價格上揚。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週小跌至每噸345美元，美國貨櫃廢鋼本週報價持穩，為每噸342美元至347美元，澳洲鐵礦砂由每噸66.7美元下滑至63.75美元。

豐興鋼鐵

相關新聞

勞團訴求「陪檢權」 許銘春：現行法規可以解決

2018-05-28 12:27

放高溫假？ 勞動部長首度鬆口：我們會來想想

2018-05-28 09:22

勞長許銘春鬆口研議「高溫假」 國外早有熱浪假

2018-05-28 12:31

用電高峰未到 台電：午前用電量再破五月歷史紀錄

2018-05-28 12:25

影／「高溫假」有影嘸？勞動部長首回應

2018-05-28 11:23

亮「供電緊戒」橘燈　今日用電估創歷年5月單日新高　

2018-05-28 10:49

4月景氣燈號 面臨綠燈保衛戰

2018-05-28 06:02

投資台灣事務所 拚6月8日掛牌

2018-05-28 00:48

鄧振中率企業訪美 談投資

2018-05-28 00:48

氣溫飆高！ 原能會今審查核二2號機重啟

2018-05-28 00:45

台電：改善跳電 得砸百億元

2018-05-28 00:45

投資美峰會 鄧振中領軍赴美

2018-05-28 00:18

107年3、4月 統一發票中獎號碼

2018-05-28 00:11

本周經濟指標／利率決策暫不會趨緊

2018-05-28 00:04

北市高溫飆破38度 台電：供電無虞

2018-05-27 16:07

設計力象徵國力 教育部：努力提升設計人才薪資

2018-05-27 15:44

兩岸財經 本周行事曆

2018-05-27 13:10

油價繼續漲 明日起調升0.2元

2018-05-27 12:46

夏月電價6月1日啟動 電費看增

2018-05-27 00:57

4月景氣28日發布 面臨綠燈保衛戰

2018-05-27 00:57

專家：用電齊頭式管理 效果不大

2018-05-27 00:52

用電大戶強制節電 擬延後上路

2018-05-27 00:52

美廉社年收百億關鍵字：「夠了」

2018-05-25 09:44

27歲網路天才 出手孵虛擬幣獨角獸

2018-05-25 09:38

台灣「蟻居豪宅」之檢視

2018-05-25 09:02

兩岸大PK！台灣企業進榜創新低 滿手現金有什麼用？

2018-05-24 13:19

新南向「重中之重」 到印度不賺快錢賺大錢

2018-05-23 16:08

恐變天！地產大亨搶經營權 掌控52％大同股權

2018-05-23 15:24

賴英里 李世聰雙人行曝光 牽動寒舍董座之爭？

2018-05-21 13:09

搶3G用戶 中華電信打如意算盤不怕499之亂

2018-05-21 13:07

蔡英文：降稅不是刺激投資唯一誘因

2018-05-21 12:54

新興貨幣波動 東協相對穩定

2018-05-15 10:30
看更多

熱門文章

蘋果搶單大戰 台積氣走三星

2018-05-27 23:13

台積電打敗三星 獨吞蘋果訂單

2018-05-28 02:00

放高溫假？ 勞動部長首度鬆口：我們會來想想

2018-05-28 09:22

北市高溫飆破38度 台電：供電無虞

2018-05-27 16:07

工業富聯公布中簽 獲百度、阿里、騰訊持股

2018-05-27 16:10

想省稅 自提退休金要提足

2018-05-27 23:20

iPhone將採三鏡頭 大立光等台廠預計受惠

2018-05-28 02:01

台積董娘捐個人油畫 以新台幣近500萬元落槌

2018-05-27 15:37

包租婆報稅就喊痛 免驚！ 7扣3省幫你賺回來

2018-05-28 09:00

高雄楠梓1字頭建案多 建商爭商機設泳池搶客

2018-05-27 17:22

不再忍讓全面切斷兩岸金融？ 顧立雄：未接獲指示

2018-05-28 11:14

107年3、4月 統一發票中獎號碼

2018-05-28 00:11

氣溫飆高！ 原能會今審查核二2號機重啟

2018-05-28 00:45

買房遇到房仲話術怎麼做？ 網友靠這幾招秒破解

2018-05-28 10:38

GDPR上路 六銀行神經繃緊

2018-05-28 00:08

Norkia、小米進軍印度 鴻海將成代工大贏家

2018-05-28 02:00

鴻海FII將A股掛牌 具三大指標意義

2018-05-27 17:12

陸手機大廠攻印度 台供應鏈受惠

2018-05-28 02:00

權民搶百萬／連乾文：轉機高成長概念 吸睛

2018-05-28 00:41

報稅倒數 307萬申報戶已完成報稅

2018-05-27 22:06

駁媒體報導 財政資訊中心：報稅系統正常穩定

2018-05-27 22:33

鴻海挺物聯網新創 三路進擊

2018-05-28 02:00

名家觀點／從鴻海現金減資案談起

2018-05-28 01:00

陸反壟斷調查 動作一波波...DRAM漲勢將受壓抑

2018-05-28 00:04

Docking、電動車、工業醫療需求夯

2018-05-27 13:10

台塑設樂活圈 完整醫療拼圖

2018-05-28 02:01

台電：改善跳電 得砸百億元

2018-05-28 00:45

信驊新引擎 驅動市值翻倍

2018-05-28 01:03

港務公司操刀 高港變身

2018-05-28 02:01

油價繼續漲 明日起調升0.2元

2018-05-27 12:46

紙箱戰紀開打 籲回收紙分類與國際接軌

2018-05-27 17:56

設計力象徵國力 教育部：努力提升設計人才薪資

2018-05-27 15:44

4月景氣燈號 面臨綠燈保衛戰

2018-05-28 06:02

薪資增加難追房價 台北連三個月價量俱跌

2018-05-28 11:58

亮「供電緊戒」橘燈　今日用電估創歷年5月單日新高　

2018-05-28 10:49

GDPR上路 沒設點、有往來的銀行也繃緊

2018-05-27 23:39

銀行哀鳴：GDPR規則 4個不明確

2018-05-27 23:41

公股銀股息繳庫 合庫23.8億最多

2018-05-28 00:11

富邦兩董座 股息收入縮水

2018-05-28 00:11

高資產族 省稅這樣做

2018-05-27 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top