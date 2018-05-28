豐興廢鋼降200元 反映國際行情

2018-05-28 12:15 中央社 台北28日電



豐興鋼鐵今天公布，本週國內廢鋼報價每噸新台幣9600元，較上週下跌200元，鋼筋每噸1萬8000元、型鋼每噸2萬1000元，維持平盤。

豐興鋼鐵說明，反映國際廢鋼小跌，調降國內廢鋼價格，但鋼筋及型鋼產品不跟著調降，主因反映原料電極棒價格上揚。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週小跌至每噸345美元，美國貨櫃廢鋼本週報價持穩，為每噸342美元至347美元，澳洲鐵礦砂由每噸66.7美元下滑至63.75美元。