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亮「供電緊戒」橘燈　今日用電估創歷年5月單日新高　

2018-05-28 10:49經濟日報 記者徐碧華╱即時報導

天氣炎熱，台電預估今天下午時負載會高達3510萬瓩，創下歷年來5月單日的最高紀錄。備轉容量率估約5%，將亮出「供電緊戒」的橘燈，下午將啟動需量競價。

氣象預估今日和昨日一樣熱，但今天是上班日，工商用電增加。台電說，去年5月最高負載是3506萬瓩，但今年特別熱，負載估會更高。

炎夏將至，供電警報再度響起。 中央社
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