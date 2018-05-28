4月景氣燈號 面臨綠燈保衛戰

2018-05-28 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



國發會今天將發布4月景氣對策信號，雖然3月景氣燈號續亮綠燈，但綜合判斷分數已經落至23分下緣，距離失守綠燈僅有一步之遙，領先指標也連續第四個月下滑，在復甦力道不夠強勁的狀況下，4月可能面臨「綠燈」保衛戰，景氣復甦動能是否轉弱，成為觀察點。

國發會每月依據股價、出口、非農就業人數等九項指標編製景氣綜合判斷分數，3月綜合判斷分數跌至23分，驚險守住代表景氣穩步復甦的綠燈，但國發會官員也坦言，國內景氣雖仍穩定復甦，但成長動能並不強勁。

國發會官員表示，在國內景氣回溫、就業市場持續改善下，可望推升民眾所得水準及消費力。根據各主要機構最新預測，今年國內經濟前景審慎樂觀，但仍須密切關注全球不確定因素。

我國景氣於2014年10月攀抵高峰後，進入第14次景氣循環收縮期，2016年落至谷底，目前正處於第15次循環的擴張期，但擴張程度欲振乏力，這段期間也未曾亮出紅燈或黃紅燈，僅在綠燈或黃藍燈交替變換。

若觀察景氣領先指標，已經連續第四個月下滑，國發會官員強調，四個月來的累計跌幅僅0.44%，並不代表景氣出現變化；至於4月領先指標是否能夠止跌回升，也是研判景氣動向的觀察重點。

觀察4月指標，股價指數雖達10,796點，但去年同月已近萬點，年增率僅約10%，分數不增也不減；製造業營業氣候測驗點雖然下滑至98.32點，但分數一樣不變；其餘包括批發、零售及餐飲業營業額、非農就業人數及貨幣總計數等項目分數也未變動，但工業生產指數年增8.5%，表現優於預期，可望為綜合判斷分數增加一分。