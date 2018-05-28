投資台灣事務所 拚6月8日掛牌

2018-05-28 00:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



拚投資，經濟部仿效新加坡招商精神成立的「投資台灣事務所」已準備就序，目前「暫定」6月8日正式掛牌，但據了解，預算編列問題是否能確定，是掛牌日期底定的關鍵所在。

投資台灣事務所是結合國內、海外資源的招商單位，國內是由非政府組織的招商中心、經濟部投審會、投資處，整合為「三位一體」的一條龍服務單位，國外則由24個外館組成海外分所，由駐外館長肩負招商任務。

不過，目前掛牌傳出「預算問題」喬不攏，日期遲遲無法底定的尷尬情況。投資處長張銘斌否認掛牌日期有變，只低調表示公文仍在簽核中，目前仍以6月8日為目標。

據悉，行政院內部有兩種聲音，一是將投資台灣事務所的掛牌日期與人員預算脫鉤處理；另一種則是要合併上路。

上周四，民進黨立委高志鵬在經委會質詢時表示，招商中心迄今沒有對全國的工業區建立可用土地的資料庫系統，導致很多企業投資若有土地需求，只能找掮客、找仲介媒合，政府既然設了單一投資服務窗口，資訊就一定要整合。

高志鵬說，既然給予招商中心任務，就要給予資源，否則流於任務編組，事情還是無法做的。

現有招商中心採招標制，每年預算約4,000萬元，扣除人事成本、房租、水電，只剩下千萬元作業費，讓招商中心成立八年來只能被動服務業者，無法做到「主動」招商。