焦佑倫談缺電 能源政策須互相包容

2018-05-26 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



夏季剛至，就出現用電量創歷史高峰，缺電問題恐將擴大。華新麗華董事長焦佑倫昨（25）日語重心長表示，能源政策是非常嚴肅的事，台灣民眾要「互相包容」選擇一條路，確保台灣供電無虞。否則，不只是工業缺電，普羅大眾都有可能缺電。

焦佑倫被問及缺電議題時指出，台灣民眾要有體認，未來的用電大戶不會是重工業，而是所有跟智能化有關的東西都需要電。

舉例來說，人的知識存放在大腦，未來所有檔案資料都存放在雲端，假設台灣缺電、伺服器無法運作，要如何把資料存在雲端？

焦佑倫說，台灣民眾要有體認，就是尊重彼此對能源政策看法的歧異，互相包容選擇一條路，讓台灣的能源能永續發展。