彭博：陸縮減出口 台衝擊最大

彭博經濟學家的分析，若中國出口因為美中貿易爭端而減弱，不管是就供應鏈還是中國內需而言，經濟成長受衝擊最大的亞洲經濟體不會是中國，而是台灣。 美聯社 分享 facebook

美國商務部長羅斯將在下月2到4日率團出訪中國北京，為中美貿易摩擦進行磋商。不過，根據彭博經濟學家的分析，若中國出口因為美中貿易爭端而減弱，不管是就供應鏈還是中國內需而言，經濟成長受衝擊最大的亞洲經濟體不會是中國，而是台灣。

新華社25日報導美中雙方官員會晤的日期，且中國國務院總理劉鶴已和羅斯通過電話。5月初率團訪中的美國財長米努勤日前表示，羅斯的目標是討論出「一個架構」，未來作為「企業之間具約束力的協議」。

此外，亞太經濟合作會議（APEC）部長會議25至26日在巴布亞紐幾內亞登場，美、中、日及其餘18個成員國的貿易部長將與會，各國預料將強調多邊自由貿易的好處。

在美國總統川普23日宣布對進口車進行國安調查、與北韓的歷史性峰會取消後，讓美中貿易磋商看來更複雜難解。彭博行業研究（BI）分析發現，一旦中國出口走弱，無論就供應鏈，或就中國內需來看，台灣都首當其衝。

彭博經濟學家陳世淵與彭博全球首席經濟學家歐樂鷹在分析經濟合作發展組織（OECD）2014年的數據後發現，中國出口每下降10%，亞洲經濟體GDP平均會下降1.1%。對中國的影響則溫和一些，GDP僅降0.3%。