親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
最嚴個資法襲台
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

彭博：陸縮減出口 台衝擊最大

2018-05-26 01:42經濟日報 編譯余曉惠劉忠勇／綜合外電

彭博經濟學家的分析，若中國出口因為美中貿易爭端而減弱，不管是就供應鏈還是中國內需...
彭博經濟學家的分析，若中國出口因為美中貿易爭端而減弱，不管是就供應鏈還是中國內需而言，經濟成長受衝擊最大的亞洲經濟體不會是中國，而是台灣。 美聯社
分享

美國商務部長羅斯將在下月2到4日率團出訪中國北京，為中美貿易摩擦進行磋商。不過，根據彭博經濟學家的分析，若中國出口因為美中貿易爭端而減弱，不管是就供應鏈還是中國內需而言，經濟成長受衝擊最大的亞洲經濟體不會是中國，而是台灣。

新華社25日報導美中雙方官員會晤的日期，且中國國務院總理劉鶴已和羅斯通過電話。5月初率團訪中的美國財長米努勤日前表示，羅斯的目標是討論出「一個架構」，未來作為「企業之間具約束力的協議」。

此外，亞太經濟合作會議（APEC）部長會議25至26日在巴布亞紐幾內亞登場，美、中、日及其餘18個成員國的貿易部長將與會，各國預料將強調多邊自由貿易的好處。

在美國總統川普23日宣布對進口車進行國安調查、與北韓的歷史性峰會取消後，讓美中貿易磋商看來更複雜難解。彭博行業研究（BI）分析發現，一旦中國出口走弱，無論就供應鏈，或就中國內需來看，台灣都首當其衝。

彭博經濟學家陳世淵與彭博全球首席經濟學家歐樂鷹在分析經濟合作發展組織（OECD）2014年的數據後發現，中國出口每下降10%，亞洲經濟體GDP平均會下降1.1%。對中國的影響則溫和一些，GDP僅降0.3%。

這兩位經濟學家說，中國出口下降的衝擊傳導至其他經濟體的途徑有二，一是出口下降導致中國減少零組件進口，此情況受創最重的依序是台灣、馬來西亞和南韓。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

彭博羅斯

相關新聞

今年經濟成長上修至2.6％ 景氣「穩定樂觀」

2018-05-26 00:27

消費者物價指數 近6年新高

2018-05-26 00:33

服務業旺 營建、製造無力

2018-05-26 01:42

美中爭端 吳中書：防對岸挖角人才

2018-05-26 01:42

我輸美紡品 面臨重稅

2018-05-26 01:42

物價看漲1.49％ 六年新高

2018-05-26 01:42

內需轉熱 今年GDP上修至2.6％

2018-05-26 01:42

美中貿易摩擦 龔明鑫：入CPTPP 台灣好機會

2018-05-26 01:42

焦佑倫談缺電 能源政策須互相包容

2018-05-26 01:42

美中爭端難落幕 中經院：防陸挖我科技人才

2018-05-25 23:55

美中紛爭 僅鋼鐵產能有望達協議

2018-05-25 23:49

美中貿易戰若加劇 朱澤民：台灣可以補空檔

2018-05-25 20:46

影╱GDP上修至2.6% 主計長：經濟情勢穩定樂觀

2018-05-25 19:10

快加油！下週95汽油可能漲到30.7元

2018-05-25 17:57

景氣復甦 主計總處上修今年經濟成長至2.6%

2018-05-25 16:21

白木屋門市重新招租 租金讓網友大嘆：難怪會倒

2018-05-25 15:14

4月景氣動向 營建業連3跌

2018-05-25 14:03

核二28日再審 台電改善是否到位是關鍵

2018-05-25 13:05

升息選舉干擾 營建業景氣墜半年低谷

2018-05-25 12:44

顧立雄：明年120家公司應設立公司治理人員得兼任

2018-05-25 11:06

美廉社年收百億關鍵字：「夠了」

2018-05-25 09:44

27歲網路天才 出手孵虛擬幣獨角獸

2018-05-25 09:38

台灣「蟻居豪宅」之檢視

2018-05-25 09:02

IMD競爭力報告／政院兩路出擊 拚明年改善

2018-05-25 01:45

勞部：審慎研議時薪月薪雙調

2018-05-25 01:45

IMD競爭力報告／台競爭力下滑 三度被陸超越

2018-05-25 01:45

官員：基本工資漲足29K 難

2018-05-25 01:45

GDPR上路 金融電商航運衝擊大

2018-05-25 01:45

GDPR今上路 陳冲提十大修法建議

2018-05-25 01:45

搭入摩列車 搶賺A股財

2018-05-25 01:35

搶救觀光…快推動智慧旅遊

2018-05-25 01:16

財經觀點／3個關鍵 人工智慧入口在亞洲

2018-05-24 23:51

社企創新方案 下月報院核定

2018-05-24 23:48

IMD競爭力報告／政治影響經濟 「台灣明年還會再退」

2018-05-24 23:39

IMD競爭力報告／我企業效能大幅滑落 勞動市場退最多

2018-05-24 23:33

IMD競爭力報告／我4指標全降 被陸超越

2018-05-24 23:30

台布斷交 經濟部：投資廠商權益仍受保障

2018-05-24 21:28

兩岸大PK！台灣企業進榜創新低 滿手現金有什麼用？

2018-05-24 13:19

新南向「重中之重」 到印度不賺快錢賺大錢

2018-05-23 16:08
看更多

熱門文章

台積電歡送張忠謀退休 送竹科總部樂高模型

2018-05-25 17:19

白木屋門市重新招租 租金讓網友大嘆：難怪會倒

2018-05-25 15:14

新店房價連四年走跌 這兩區逆勢突圍

2018-05-25 09:35

41~50歲「夾心世代」 退休想獨居比率最高

2018-05-25 05:45

價格一漲買氣就衰 北市蛋黃區連兩月下跌

2018-05-25 10:44

康和證券陳姓副總經理偽造經歷 停職一年

2018-05-25 19:33

寒舍董座賴英里傳請辭 公司否認

2018-05-25 15:17

宏碁重生之秘 陳俊聖：從最高階的產品做起

2018-05-25 15:37

快加油！下週95汽油可能漲到30.7元

2018-05-25 17:57

搶救少子化再出招 租金補貼懷孕優先

2018-05-25 10:15

張忠謀歡送會 張淑芬：感謝台積電把老公還給我

2018-05-25 22:12

林弘立轉戰永豐金 將出任永豐投信董事長

2018-05-25 18:41

美中貿易戰若加劇 朱澤民：台灣可以補空檔

2018-05-25 20:46

歐盟GDPR上路 顧立雄要三大類銀行做好個資保護

2018-05-25 11:46

太陽能矽晶圓跌價快 業者承壓

2018-05-25 14:03

寶佳插旗永大、台新？顧立雄：相信寶佳會做適切選擇

2018-05-25 12:58

120家公司 明年須設公司秘書

2018-05-25 13:14

連四季調漲 中鋼Q3盤價平均漲幅1.9%

2018-05-25 14:53

景氣復甦 主計總處上修今年經濟成長至2.6%

2018-05-25 16:21

歐盟個資法上路 新規重點一次看

2018-05-25 17:56

3、4月統一發票開獎 特別獎號12342126

2018-05-25 14:55

智慧經營／許慧嫻…征服大企業 打響口碑

2018-05-25 04:48

金管會 要6國銀設個資保護長

2018-05-25 14:02

升息選舉干擾 營建業景氣墜半年低谷

2018-05-25 12:44

Fed暗示通膨警報解除 股市逢回找買點

2018-05-25 12:58

勿受騙填個資 是方電訊聲明：絕無辦理抽獎活動

2018-05-25 18:32

歐盟GDPR上路！最嚴個資法衝擊3行業

2018-05-25 13:55

顧立雄：明年120家公司應設立公司治理人員得兼任

2018-05-25 11:06

和春專業媒合招募綠金人才 鎖定未來趨勢

2018-05-25 07:25

中鋼小幅調內銷鋼品 平均每公噸基價微漲426元

2018-05-25 15:18

新安推短期租借車保險1天保費百來元 超跑也能保

2018-05-25 16:11

英業達 卡位ABCD5商機

2018-05-25 13:54

國外打工度假 保險注意3要點

2018-05-25 14:05

航空雙雄抗油漲 拚推新機拓版圖

2018-05-25 14:03

思考方塊／好 還要更好

2018-05-25 04:48

4月景氣動向 營建業連3跌

2018-05-25 14:03

核二28日再審 台電改善是否到位是關鍵

2018-05-25 13:05

好書導讀／義重三軍，我心中的理事長

2018-05-25 04:48

搶攻科技人的胃 「金子半之助」進軍新竹巨城

2018-05-25 21:29

掌握Mini LED背光零組件 群創投資光鋐

2018-05-25 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top