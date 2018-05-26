美中貿易摩擦 龔明鑫：入CPTPP 台灣好機會

2018-05-26 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



經濟部政務次長龔明鑫。 報系資料照 分享 facebook

經濟部政務次長龔明鑫昨（25）日表示，美中貿易摩擦仍未解決，台灣必須持續關注後續發展。

經濟部沙盤推演，在美中六大貿易紛爭中，僅鋼鐵產能過剩有望達成協議，而市場准入議題則有機會部分達成協議；但科技產品爭端、國家驅動經濟議題、官方操縱匯率、以及美中貿易逆差等議題，都難獲共識，須繼續談判。

龔明鑫並表示，美中貿易戰開打代表著過去全球化、奠基在比較利益，有大一統供應鏈體系將不復存在，複雜而破碎的多邊供應鏈取而代之。台灣產業因具有高度彈性，反而有生存空間；他並強調，加入CPTPP （跨太平洋夥伴全面進步協定），沒有中國因素干擾，將是台灣的好機會。

目前政府已透過雙邊貿易、協商，積極規劃申請加入CPTPP。

至於美國商務部宣布調查汽車以及汽車零件進口，是否影響國家安全，龔明鑫表示，成車屬系統性產品，複雜度比鋼鋁還大，一旦啟動調查，對全球貿易衝擊會很大，他不認為美國會推動。他並表示，因台灣多不是以成車出口，而是零組件出口及後端維修為主，即使美國推動調查，短期內影響不大。

美中貿易大戰暫時熄火，他表示，仍需要觀察，因為美中貿易摩擦仍未解決，這是結構性問題，很難獲得根本性讓步，台灣必須持續關注後續發展。