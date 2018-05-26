親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
最嚴個資法襲台
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美中貿易摩擦 龔明鑫：入CPTPP 台灣好機會

2018-05-26 01:42經濟日報 記者江睿智／台北報導

經濟部政務次長龔明鑫。 報系資料照
經濟部政務次長龔明鑫。 報系資料照
分享

經濟部政務次長龔明鑫昨（25）日表示，美中貿易摩擦仍未解決，台灣必須持續關注後續發展。

經濟部沙盤推演，在美中六大貿易紛爭中，僅鋼鐵產能過剩有望達成協議，而市場准入議題則有機會部分達成協議；但科技產品爭端、國家驅動經濟議題、官方操縱匯率、以及美中貿易逆差等議題，都難獲共識，須繼續談判。

龔明鑫並表示，美中貿易戰開打代表著過去全球化、奠基在比較利益，有大一統供應鏈體系將不復存在，複雜而破碎的多邊供應鏈取而代之。台灣產業因具有高度彈性，反而有生存空間；他並強調，加入CPTPP （跨太平洋夥伴全面進步協定），沒有中國因素干擾，將是台灣的好機會。

目前政府已透過雙邊貿易、協商，積極規劃申請加入CPTPP。

至於美國商務部宣布調查汽車以及汽車零件進口，是否影響國家安全，龔明鑫表示，成車屬系統性產品，複雜度比鋼鋁還大，一旦啟動調查，對全球貿易衝擊會很大，他不認為美國會推動。他並表示，因台灣多不是以成車出口，而是零組件出口及後端維修為主，即使美國推動調查，短期內影響不大。

美中貿易大戰暫時熄火，他表示，仍需要觀察，因為美中貿易摩擦仍未解決，這是結構性問題，很難獲得根本性讓步，台灣必須持續關注後續發展。

他指出，在國際經貿上，台灣過去太過糾結於美中台的三角關係中，發展因此受侷限，在美中貿易戰開打局勢下，「美中台關係也要重新設定思考」，台灣產業鏈須調整，以因應對美、中、東南亞及歐盟的新關係。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

龔明鑫貿易戰經濟部

相關新聞

今年經濟成長上修至2.6％ 景氣「穩定樂觀」

2018-05-26 00:27

消費者物價指數 近6年新高

2018-05-26 00:33

服務業旺 營建、製造無力

2018-05-26 01:42

美中爭端 吳中書：防對岸挖角人才

2018-05-26 01:42

我輸美紡品 面臨重稅

2018-05-26 01:42

物價看漲1.49％ 六年新高

2018-05-26 01:42

彭博：陸縮減出口 台衝擊最大

2018-05-26 01:42

內需轉熱 今年GDP上修至2.6％

2018-05-26 01:42

焦佑倫談缺電 能源政策須互相包容

2018-05-26 01:42

美中爭端難落幕 中經院：防陸挖我科技人才

2018-05-25 23:55

美中紛爭 僅鋼鐵產能有望達協議

2018-05-25 23:49

美中貿易戰若加劇 朱澤民：台灣可以補空檔

2018-05-25 20:46

影╱GDP上修至2.6% 主計長：經濟情勢穩定樂觀

2018-05-25 19:10

快加油！下週95汽油可能漲到30.7元

2018-05-25 17:57

景氣復甦 主計總處上修今年經濟成長至2.6%

2018-05-25 16:21

白木屋門市重新招租 租金讓網友大嘆：難怪會倒

2018-05-25 15:14

4月景氣動向 營建業連3跌

2018-05-25 14:03

核二28日再審 台電改善是否到位是關鍵

2018-05-25 13:05

升息選舉干擾 營建業景氣墜半年低谷

2018-05-25 12:44

顧立雄：明年120家公司應設立公司治理人員得兼任

2018-05-25 11:06

美廉社年收百億關鍵字：「夠了」

2018-05-25 09:44

27歲網路天才 出手孵虛擬幣獨角獸

2018-05-25 09:38

台灣「蟻居豪宅」之檢視

2018-05-25 09:02

IMD競爭力報告／政院兩路出擊 拚明年改善

2018-05-25 01:45

勞部：審慎研議時薪月薪雙調

2018-05-25 01:45

IMD競爭力報告／台競爭力下滑 三度被陸超越

2018-05-25 01:45

官員：基本工資漲足29K 難

2018-05-25 01:45

GDPR上路 金融電商航運衝擊大

2018-05-25 01:45

GDPR今上路 陳冲提十大修法建議

2018-05-25 01:45

搭入摩列車 搶賺A股財

2018-05-25 01:35

搶救觀光…快推動智慧旅遊

2018-05-25 01:16

財經觀點／3個關鍵 人工智慧入口在亞洲

2018-05-24 23:51

社企創新方案 下月報院核定

2018-05-24 23:48

IMD競爭力報告／政治影響經濟 「台灣明年還會再退」

2018-05-24 23:39

IMD競爭力報告／我企業效能大幅滑落 勞動市場退最多

2018-05-24 23:33

IMD競爭力報告／我4指標全降 被陸超越

2018-05-24 23:30

台布斷交 經濟部：投資廠商權益仍受保障

2018-05-24 21:28

兩岸大PK！台灣企業進榜創新低 滿手現金有什麼用？

2018-05-24 13:19

新南向「重中之重」 到印度不賺快錢賺大錢

2018-05-23 16:08
看更多

熱門文章

台積電歡送張忠謀退休 送竹科總部樂高模型

2018-05-25 17:19

白木屋門市重新招租 租金讓網友大嘆：難怪會倒

2018-05-25 15:14

新店房價連四年走跌 這兩區逆勢突圍

2018-05-25 09:35

41~50歲「夾心世代」 退休想獨居比率最高

2018-05-25 05:45

價格一漲買氣就衰 北市蛋黃區連兩月下跌

2018-05-25 10:44

康和證券陳姓副總經理偽造經歷 停職一年

2018-05-25 19:33

寒舍董座賴英里傳請辭 公司否認

2018-05-25 15:17

宏碁重生之秘 陳俊聖：從最高階的產品做起

2018-05-25 15:37

快加油！下週95汽油可能漲到30.7元

2018-05-25 17:57

搶救少子化再出招 租金補貼懷孕優先

2018-05-25 10:15

張忠謀歡送會 張淑芬：感謝台積電把老公還給我

2018-05-25 22:12

林弘立轉戰永豐金 將出任永豐投信董事長

2018-05-25 18:41

美中貿易戰若加劇 朱澤民：台灣可以補空檔

2018-05-25 20:46

歐盟GDPR上路 顧立雄要三大類銀行做好個資保護

2018-05-25 11:46

太陽能矽晶圓跌價快 業者承壓

2018-05-25 14:03

寶佳插旗永大、台新？顧立雄：相信寶佳會做適切選擇

2018-05-25 12:58

120家公司 明年須設公司秘書

2018-05-25 13:14

連四季調漲 中鋼Q3盤價平均漲幅1.9%

2018-05-25 14:53

景氣復甦 主計總處上修今年經濟成長至2.6%

2018-05-25 16:21

歐盟個資法上路 新規重點一次看

2018-05-25 17:56

3、4月統一發票開獎 特別獎號12342126

2018-05-25 14:55

智慧經營／許慧嫻…征服大企業 打響口碑

2018-05-25 04:48

金管會 要6國銀設個資保護長

2018-05-25 14:02

升息選舉干擾 營建業景氣墜半年低谷

2018-05-25 12:44

Fed暗示通膨警報解除 股市逢回找買點

2018-05-25 12:58

勿受騙填個資 是方電訊聲明：絕無辦理抽獎活動

2018-05-25 18:32

歐盟GDPR上路！最嚴個資法衝擊3行業

2018-05-25 13:55

顧立雄：明年120家公司應設立公司治理人員得兼任

2018-05-25 11:06

和春專業媒合招募綠金人才 鎖定未來趨勢

2018-05-25 07:25

中鋼小幅調內銷鋼品 平均每公噸基價微漲426元

2018-05-25 15:18

新安推短期租借車保險1天保費百來元 超跑也能保

2018-05-25 16:11

英業達 卡位ABCD5商機

2018-05-25 13:54

國外打工度假 保險注意3要點

2018-05-25 14:05

航空雙雄抗油漲 拚推新機拓版圖

2018-05-25 14:03

思考方塊／好 還要更好

2018-05-25 04:48

4月景氣動向 營建業連3跌

2018-05-25 14:03

核二28日再審 台電改善是否到位是關鍵

2018-05-25 13:05

好書導讀／義重三軍，我心中的理事長

2018-05-25 04:48

搶攻科技人的胃 「金子半之助」進軍新竹巨城

2018-05-25 21:29

掌握Mini LED背光零組件 群創投資光鋐

2018-05-25 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top