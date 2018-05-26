物價看漲1.49％ 六年新高

2018-05-26 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



行政院主計總處25日上修全年經濟成長率，但值得注意的是，近期國際油價飆升，加上農工原料價格走揚， 預估今年消費者物價指數（CPI）成長率將達1.49％，雖未踩到央行紅線，但已創近六年新高。

主計長朱澤民指出，國際油價持續走高，恐將推升國內油料價格及廠商營運成本，加上菸稅調升效應猶存，增添國內商品類CPI上漲壓力。以不計勞務的躉售物價指數（WPI）而言，今年也將成長2.42％，較前次預測上修1.8個百分點，同創七年新高。

主計總處2月發布預測時，設定OPEC油價每桶61.7美元，如今修正為67.8美元。主計總處說明，根據預測模型計算，油價若漲10%，GDP將減少0.1個百分點、CPI將增加0.34個百分點，台灣是能源輸入國，加上近期新台幣升勢趨緩，物價一定會隨國際原油價格攀升。

至於物價上漲，民眾實質購買力是否因此受到衝擊？主計長朱澤民則表示，「我這樣說一定又有人不同意，但其實國內薪資是有在成長的。」他說，個人薪資所得增加，內需轉為熱絡，主計總處也將上修今年民間消費實質成長率0.08個百分點至2.53%，為近三年最佳。

央行先前公布第1季理監事會議議事錄摘要，我國物價與通膨情形備受矚目。有央行理事表態，「若未來數月通膨率逾2%，應審慎考量將來是否調整利率政策」，因此市場解讀，「通膨率2%」將成為央行升息與否的關鍵指標。