內需轉熱 今年GDP上修至2.6％

2018-05-26 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



內需轉趨熱絡，行政院主計總處上修今年經濟成長至2.6%。 報系資料照 分享 facebook

行政院主計總處今（25）日公布，由於首季經濟成長優於預期，加上國際經濟表現穩健，在外需成長、內需轉趨熱絡的情況下，上修今年經濟成長至2.60%，較前次（2月）預測增加0.18個百分點。

主計總處修正第1季GDP至3.02%，仍較2月原先預測的2.77%增加0.25個百分點，主因是出口及民間消費表現優於預期。

消費者物價指數（CPI）方面，國際油價持續走高，預料將推升國內油料價格及廠商營運成本，加上菸稅調升效應猶存，增添國內商品類CPI上漲壓力，主計總處預測全年CPI上漲1.49%。

主計長朱澤民表示，經濟成長率已經連續八季正成長，由於去年企業獲利亮眼、股利規模再創新高，均可望挹注消費動能，目前國內景氣「穩定樂觀」，雖然經濟成長率增幅逐季走緩，「這就像是爬山，儘管速度放緩，方向還是持續往上。」

主計總處綜合統計處處長葉滿足也說明，去年下半年經濟成長率基期較高，第3、4季均逾3%，受到比較基期影響，今年下半年的經濟成長增速自然會比較慢。

朱澤民指出，有別於過去經濟成長率多靠出口外銷拉抬，透過政府帶頭加薪及相關措施，個人薪資所得增加，內需轉趨熱絡，二者對經濟成長率的貢獻差距愈來愈近，台灣的經濟體質更健康。

但在民間投資方面，國內半導體主要廠商資本支出減緩，首季新台幣計價資本設備進口減少6.12%，綜計整體民間固定投資實質成長僅0.81%。

若加計政府投資、公營事業投資及實質存貨變動後，首季資本形成實質負成長1.94%，較2月預測減少4.09個百分點，對經濟成長負貢獻0.4個百分點。

葉滿足則說，由於台積電在近期法說會上修資本支出10億美元，加上航空公司購機計畫上調，台積電和半導體封測廠京元電陸續擴廠動土，微軟、Google及思科等國外知名企業也有意來台設點，民間投資倒不用擔心。

根據研調機構IHS最新預測，今年全球經濟成達3.4%，為2011年以來新高；IMF也預測，今年全球貿易量的增速將升至5.1%，同樣優於去年。

主計總處說明，國內半導體製造深具製程領先優勢，包括高速運算、車用電子、物聯網、智慧科技等創新應用商機蓬勃發展，均有利維繫我國出口動能。

不過，由於出口比較基期已高，預料出口年增幅將放緩，併計商品與服務並剔除物價因素後，預測實質輸出成長 3.34%，上修1.36個百分點。