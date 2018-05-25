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美中爭端方興未艾 龔明鑫：CPTPP是台灣的機會

2018-05-25 13:04中央社 台北25日電

美中貿易爭端暫緩，但經濟部次長龔明鑫、中經院院長吳中書都認為，美中爭端短期內無法解決；龔明鑫並指出，台灣不應侷限在美中台三角關係中，CPTPP會是台灣很好的機會。

臺灣大學公共經濟研究中心、台灣金融研訓院、台灣公共議題研究協會今天共同主辦「美中貿易戰對全球及我國經濟金融之影響與因應」研討會，經濟部次長龔明鑫與中華經濟研究院院長吳中書都受邀發表專題演講。

吳中書指出，造成美國貿易逆差因素多，且有多年歷史，但在中國崛起狀況下，為維持美國在經濟、政治上執牛耳地位，才以此做為討論範疇，即使美中目前已有共識，中國也提出減少逆差作法，但因涉及雙邊貿易結構、以及美國本身經濟結構問題，不會因為幾次善意的談判就能告一段落。

美國總統川普從今年初啟動一連串貿易措施，日前又要求美國商務部考慮以國家安全為由，對進口車啟動調查。龔明鑫認為，成車屬系統性產品，較鋼鋁的複雜性更高，目前看來不太可能真正推動，而若推動，台灣是以零組件及後端維修為主，短期影響應不大。

至於美國針對中國的301措施可能影響高科技產業，龔明鑫認為，台灣在高科技人才上具有一定優勢，去年也有許多國際級企業來台設立研發中心，發展人工智慧、物聯網、生物科技等，顯示台灣在研發上具有優勢。

吳中書也說，美國對中國高科技產業施加的相關措施，確實會影響在中國設廠的台商，但以整體面來看，台灣若能持續提升在國際產業鏈的競爭力，所受影響也會相對降低。且吳中書也提醒，美國對中國高科技產業的壓力，也可能導致中國轉向台灣挖角人才。

此外，吳中書指出，美國對中國採取貿易措施，可能會有其他國家取代中國在美國市場中占有地位，台灣應密切注意取代廠商的可能性，以調配產業布局。

龔明鑫表示，台灣過去太過糾結於美中台的三角關係中，發展會因此受到侷限，目前要面對的供應鏈調整，應因應美中、新南向國家、歐洲等不同關係有不同設計；而CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）可最低限度排除中國干預，就是一個非常大的機會。目前政府已透過雙邊貿易、協商，積極規劃申請加入CPTPP，龔明鑫說，後續如何爭取加入，必須靠各界一同努力。

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