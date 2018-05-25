推動公司治理人員機制 顧立雄承認產業有雜音

2018-05-25 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今天(25日)上午出席台北律師公會「公司治理人員議題研討會」，並在會中致詞。他表示，許多國家，包括中國大陸都引進公司治理人員制度，要求上市公司董事會應設置祕書，強化公司治理。

根據金管會稍早發表的「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，台灣將分階段推動「公司治理人員制度」。顧立雄說，金融業及實收資本額100億元以上上市櫃公司，將自明、108年起設置公司治理人員，第二階段自110年起，要求公開發行綜合券商、上市櫃期貨商及實收資本額20億元以上上市櫃公司，應設置公司治理人員。

顧立雄說，公司治理人員(須是各公司經理人員)，主要協助董事和獨董發揮相關職能，例如董事要了解相關議題，公司治理人員就須充分協助。但他也承認，金融業因為受到「高度監理」，所以反應還比較ok，沒有太多意見，但也有不少「產業」，業者有不同意見，跑去跟經濟部反映。他認為，各產業若能全面認知到公司治理，對此議題意識清楚，才有全面推動落實(公司治理人員制度)的可能。

另外 ，歐盟「一般資料保護規則(GDPR)」也自今天(25日)上路，顧立雄表示，已要求中、外商金融業做好因應措施。

顧立雄說，銀行因應情況又分成三類，一是外銀在台分、子行部分，因為集團總部已有一致性要求，外銀因應上比較沒問題；本國銀行則分成2種，一是在歐洲有據點的6家銀行(台銀、兆豐銀、一銀、合庫銀、彰銀、華南銀，全是公股)要做好適當保護措施，包括設立「個資保護長」及內部調整。最後一種是在歐洲沒有據點的國銀，顧立雄說，這些銀行若也需要收集來自歐洲市場的個資，也要做好相關因應措施。

顧立雄說，銀行因應GDPR準備工作應已就緒，但因為這是歐盟指令，歐盟會員國會可能還有一些自行解釋或落實執行作為，可能略有不同，將由國發會成立跨部會平台，交換相關資訊。他說，由於金融業資源相