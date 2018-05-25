川金會喊卡 學者：美中貿易問題可望淡化

2018-05-25 13:04 中央社 台北25日電



美國總統川普突然宣布取消與北韓領導人金正恩的高峰會，學者表示，川金會取消，有望使得美中貿易摩擦問題逐漸淡化，另外，斷交無法直接與外商對台投資劃上等號。

台灣經濟研究院今天公布景氣動向調查報告，2018年4月國內景氣呈現兩降一升狀態，其中，製造業、營建業營業測驗點連袂下跌，尤其營建業受到下半年利率可能上調、選舉議題干擾，產業景氣墜至半年新低。

對於川金會意外喊停，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，川金會喊卡後，川普現在把注意力放在北韓以及伊朗問題上，預期美中貿易摩擦問題將逐漸淡化。

他說，美國了解若要對付伊朗或北韓，一定需要中國的合作，因此，美中貿易摩擦問題，美國一定要在高高舉起後輕輕放下。

孫明德進一步指出，川金會取消，美股昨天晚上先以大跌回應，之後跌幅緩步收斂，終場以小黑作收，且台股今天反應也沒有這麼劇烈，顯示外界認為川金不見面不是這麼的重要。

同時，孫明德提醒，如今美中貿易戰暫時熄火，台廠鬆了一口氣，但國際金融面或者地緣政治衝突仍無所不在，如義大利擬脫歐，連帶拖累歐元表現；另外，還要留意土耳其、阿根廷經濟問題是否擴大。

國內方面，孫明德表示，目前台灣經濟情勢未出現太大的明顯變化，處於盤整階段，經濟未出現驟降、急凍的景況，尤其，製造業處於正常的季節調整，外界不用過於憂慮。

此外，孫明德也指出，台灣雖與西非的布吉納法索斷交，但斷交是外交、政治事件，更何況近期與台灣斷交的這幾個國家都不是國際經濟大國，斷交無法與外商投資直接劃上等號。

孫明德表示，台灣在瑞士洛桑管理學院（IMD）近年排名中表現欠佳，主因中國推動改革開放、東南亞快速崛起，吸引很多本來要到台灣投資的資金轉向去東南亞或其他新興市場，如今不僅外人對台投資減少，本國企業在地投資從去年第2季開始也一直在衰退，呼籲台灣要正視投資環境問題。