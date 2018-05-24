布國與我斷交 賴揆引韓非子：安危在是非 不在強弱

2018-05-24 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



我國今天與布吉納法索與我國斷交，行政院長賴清德今晚在臉書上轉載總統蔡英文臉書的直播影片，並援引韓非子所說的：「安危在是非 ，不在強弱；存亡在虛實，不在眾寡」。

賴揆在臉書上說，台灣不會在壓力下屈服，更不會在蠻橫作為下退卻，中國一連串不理性的作為，只會更加堅定政府繼續走向世界的決心，台灣會發揮最大的韌性與彈性，為國人爭取最高的尊嚴。

賴揆臉書全文如下：

韓非子：「安危在是非 ，不在強弱；存亡在虛實，不在眾寡」

今天我國與布吉納法索正式斷交，中國這一連串對台灣的外交打壓，我們要給予最嚴厲的譴責。無論是軍機繞台，斷我邦交國，杯葛台灣參與國際組織，以及其他國家民間的活動，在在都顯示出中國的蠻橫和不安，中國才是兩岸關係的破壞者，也是區域穩定的干擾者，而中國越蠻橫，越會激起國際的反感，也會讓國際社會更加支持台灣。

蔡英文總統已經多次指出，我們不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與台灣站在一起的友邦，我們會持續幫助他們在各方面的發展，而中國僅僅以金援的作法，並不穩固與長久，不會得到國際的認同，也把台灣人民的心越推越遠，中國的打壓不會讓我們退讓，我們會持續強化與邦交國以及更多國際夥伴的關係。