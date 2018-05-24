親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

快訊／白宮：川普宣布取消川金會

布吉納法索軍校交換生 恐將提前離台

台布斷交 經濟部：投資廠商權益仍受保障

2018-05-24 21:28中央社 台北24日電

我非洲友邦布吉納法索與我國斷交，經濟部評估布吉納法索與台斷交的衝擊，認為對台灣出...
我非洲友邦布吉納法索與我國斷交，經濟部評估布吉納法索與台斷交的衝擊，認為對台灣出口無太大影響。圖為外交部昨晚懸掛的布吉納法索國旗與我國國旗相鄰而立。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
分享

布吉納法索與台灣斷交，經濟部評估布吉納法索與台斷交的衝擊，認為對台灣出口無太大影響，而雙邊投資的廠商數量並不多，既有權益仍受保障。

經濟部彙整台灣與布國的經貿關係，指出2017年台布雙邊貿易總額892.7萬美元，較2016年成長18.6%；台灣自布國進口70.5萬美元，主要進口芝麻、棉花等，出口822.1萬美元，主要出口項目為氰化鈉、燈具、人工腎裝置、智慧卡、其他靜電式變流器等。

經濟部認為，2017年台灣對布國出口822.1萬美元，而且台灣與布國並沒有簽署自由貿易協定，因此台布斷交對出口應無太大影響。

投資方面，投審會資料顯示，截至2017年，台灣對布國投資4件，分別是宣德能源、富味鄉食品、LuckyNight、締勝；布國對台灣投資件數也是4件，投資金額為191.6萬美元。

經濟部指出，台布雙方在1998年簽訂的投保協定，目前並沒有收到布國通知終止，仍具效力，雙邊投資的廠商也不多，既有權益受到保障。

台布雙方簽訂的投保協定第12條規定，本協定效期為10年，除非一方通知終止，否則效期每次自動延長；一方書面通知終止本協定日期起，屆滿1年後失效，且在效期屆滿前設立的投資仍可繼續享有本協定的保障10年。

經濟部宣德
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

台電饋線跳電事件第八起 中廣都受到影響停電近一小時

2018-05-24 17:32

核電廠除役計畫卡卡 環團提3建議

2018-05-24 15:31

競爭力豬隊友是它！「勞動市場」排名大退步

2018-05-24 14:32

台競爭力大退 國發會坦言：政府改革無法滿足企業主期待

2018-05-24 14:31

台灣競爭力輸大陸 工總：國家忙內鬥大家心裡都有感

2018-05-24 14:29

台灣競爭力退步 被大陸超越

2018-05-24 14:28

競爭力倒退！學者開藥方：政府應鬆綁 養獨角獸

2018-05-24 14:18

兩岸大PK！台灣企業進榜創新低 滿手現金有什麼用？

2018-05-24 13:19

競爭力輸大陸 國發會有話要說

2018-05-24 13:06

IMD排名台灣大退步 邱俊榮：政府持續努力改善

2018-05-24 12:40

基本工資漲足29K？邱俊榮：難一次到位

2018-05-24 12:28

IMD排名大退步 林建甫：應把重心放在培養獨角獸

2018-05-24 12:12

國發會：調高基本工資有助改善低薪

2018-05-24 12:11

提升基本工資救低薪 邱俊榮：政府會加快速度調整

2018-05-24 12:10

調高基本工資救低薪 林建甫：短期特效藥但值得嘗試

2018-05-24 12:07

宜花東明測試電力中斷警訊 台電籲勿驚慌

2018-05-24 11:56

歐盟GDPR本周五正式實施 我國個資法應全面翻修

2018-05-24 11:53

IMD排名退步 學者抓病灶看好未來

2018-05-24 11:49

台灣世界競爭力退步 孫明德：台灣特性「不進則退」

2018-05-24 11:44

因應租稅政策改變 83%亞太企業計劃兩年內資產分拆出售

2018-05-24 11:19

油價下周估大漲0.5元 95無鉛續創三年半以來新高

2018-05-24 11:17

工總：大家心裡都有感 台灣各方面都在衰退中

2018-05-24 11:11

台灣世界競爭力輸中國 邱俊榮：未來有信心進步

2018-05-24 11:10

台灣競爭力排名大倒退 龔明鑫：經濟改革都有空窗期

2018-05-24 10:19

油價創三年半新高 東協國家影響和緩

2018-05-24 10:18

商研院與印尼伊斯蘭教士聯合會 簽署MOU

2018-05-24 09:40

搶東協商機 中租今年在檳城設新據點

2018-05-24 09:36

和平電廠1號機破管完成修復 輸出功率已達93.7%

2018-05-24 09:34

2018富邦投資論壇 看好醫療、車載及消費應用領域

2018-05-24 09:23

IMD世界競爭力評比台灣退三名 輸中國大陸

2018-05-24 08:56

世界競爭力評比台被陸超越 國發會：政府仍堅持改革

2018-05-24 08:43

IMD排名退步 國發會：結構問題沒法馬上解決

2018-05-24 03:25

零售業好光景 營收衝雙高

2018-05-24 01:05

三駕馬車 拉動工業生產

2018-05-24 01:05

名家觀點／拚美學經濟 先釐清品牌定位

2018-05-24 00:58

財經觀點／見樹不見林 解決低薪難樂觀

2018-05-24 00:03

經濟解析／管它油價飆 今年台灣內需貢獻最高的是這項

2018-05-23 22:27

中科二林園區環評過關 可增2.5萬就業人口

2018-05-23 20:05

4月工業生產指數優於預期 高階製程產品挹注

2018-05-23 20:04
看更多

熱門文章

李紀珠年薪3到5千萬元 實際領不到這麼多

2018-05-24 05:55

天母知名豪宅法拍超慘烈 拍賣七次、破盤價標出

2018-05-24 11:39

IMD世界競爭力評比台灣退三名 輸中國大陸

2018-05-24 08:56

虧死！家有這4種建物 不只要拆還得繳稅

2018-05-24 15:38

工總：大家心裡都有感 台灣各方面都在衰退中

2018-05-24 11:11

北市調降自住單一房屋稅 陳冲：柯P終於看懂了

2018-05-24 11:37

大創遭嚴懲 兩年不准進口

2018-05-24 02:18

新iPhone啟動備貨 台積A12蘋單傳量產

2018-05-24 02:18

中鋼盤價可望連四漲 十年最旺

2018-05-24 02:18

新iPhone引爆商機 鏡頭、3D感測業績將增溫

2018-05-24 02:18

待升息號角響起 新光備1350億銀彈伺機布局

2018-05-24 15:59

IMD排名退步 國發會：結構問題沒法馬上解決

2018-05-24 03:25

零售通路三雄 爆烘焙大戰

2018-05-24 02:18

20年都更僅成功一件 建商嘆：忠孝東路走九遍也沒用

2018-05-24 12:49

世界競爭力評比台被陸超越 國發會：政府仍堅持改革

2018-05-24 08:43

20年只成功一案 信義區都更最難搞

2018-05-24 10:40

掃除財金幫？ 金管會訂轉任紅線

2018-05-24 00:51

IMD排名退步 學者抓病灶看好未來

2018-05-24 11:49

油價下周估大漲0.5元 95無鉛續創三年半以來新高

2018-05-24 11:17

還沒報稅看這裡！ 報稅懶人包小訣竅輕鬆報

2018-05-24 09:47

新光金第1季大賺 新壽投報率近6%

2018-05-24 16:04

中華電：擬採行政救濟

2018-05-24 02:18

30萬保額「低消」 小額終身壽險熱賣

2018-05-23 22:01

台灣世界競爭力退步 孫明德：台灣特性「不進則退」

2018-05-24 11:44

永大經營權之爭 兩派開火

2018-05-24 02:18

公家延攬人才 愈來愈難

2018-05-24 00:49

三大新引擎 催動半導體

2018-05-24 02:18

零售業好光景 營收衝雙高

2018-05-24 01:05

中鋼三位獨董監理 效能大

2018-05-24 02:18

競爭力輸大陸 國發會有話要說

2018-05-24 13:06

基本工資漲足29K？邱俊榮：難一次到位

2018-05-24 12:28

鴻海威州投資 面板大變小

2018-05-23 23:22

華新科：MLCC訂單超過6個月 答交時程到明年

2018-05-24 18:58

產金分離 富邦被要求說明

2018-05-24 00:51

中裕愛滋新藥 預計Q3申請歐盟藥證

2018-05-24 16:10

銀行機器人客服 提供24小時服務

2018-05-24 06:10

這一次…大創17年來最大考驗

2018-05-24 02:18

ISS建議台新金股東 票投寶佳獨董候選人林景聰

2018-05-24 14:36

信義虛實整合 四年計畫啟動

2018-05-24 02:18

豪宅交易王高樓層有新交易 單價跌13%

2018-05-24 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top