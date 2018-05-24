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歐盟最嚴個資法上路 金融、電商、航運嚴陣以待

2018-05-24 15:26經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

有「史上最嚴個資法」之稱的歐盟「一般資料保護規則」（GDPR）將於明（25）日生效，台灣金融業、電子商務與交通航運首當其衝；國發會主委陳美伶表示，國發會將成立專案辦公室，協調整合各部會因應措施，並推動適足性認定事宜。

陳美伶表示，數位經濟、資料經濟趨勢之下，大量資訊與資料流通是必然現象，中間就會夾雜個資。歐盟為提升企業透明度，保護個資隱私權，從1995年起就有「個資保護指令」，二年前又訂定「一般資料保護規則」，並給予二年緩衝時間，明天正式生效。

歐盟是台灣重要貿易夥伴，商業投資也很頻繁，法律對台灣是有衝擊的。

陳美伶說，台灣在1995年就制定了「個人資料保護法」，當時就是以最高標準，OECD 原則來擬定。且相關執行部份，和當時國際水準是相當，即便歐盟現在有新規範，台灣就審慎因應。

歐盟最新的「一般資料保護規則」，針對跨境個資傳輸，其規範是「原則禁止，例外允許」；這和我國個資法規範 「原則允許，例外禁止」 正好相反，當歐盟資料與台灣跨境傳輸時，我們就必須把我們相關法規標準一致。因此，台灣會去申請歐盟「適足性的認定」。

陳美伶表示，在還沒完成前適足性認定前，企業可能會涉及其規範適用時，就會有很多機制去處理。例如，透過雙邊契約或協定，去做相關自我約束，或者經驗證後資料可以傳輸的；新法最嚴重的是處罰，最高處罰可以高達2,000萬歐元，或全球營業額4%的行政罰，這是大家最需要注意的。

會遭到高額罰責的違法行為包括，一、若沒有合法理由，去拒絕用戶要求你停止處理他個資的權利。二、事故發生後，沒有在72小時內即時通知個資監管機構。

三、沒有執行個資保護風險評估，或者沒有任命資料保護長，或違法向第三國傳輸資料，歐盟所有擁有的個人資料。這是最高程度的處罰。當然依情節輕重會有裁量基準，不希望被處罰，所以要做好準備；國發會將與歐盟洽商後續的適足性認定。

圖／國發會提供
圖／國發會提供
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歐盟陳美伶國發會
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