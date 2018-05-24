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2018富邦投資論壇 看好醫療、車載及消費應用領域

2018-05-24 09:23經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

2018年富邦投資論壇於今年邁入第12屆，今年針對最熱門的討論話題人工智慧（AI）邀請英特爾（Intel）與聯想（Lenovo）兩大產業巨擘，就AI議題發表演說，讓投資人能更深入了解AI未來的趨勢及走向。富邦證券表示，於論壇中業界專家對於AI提出了各自的觀察與剖析，尤其是針對醫療、車載及消費應用等領域的發展潛力，抱持著相當正面的看法，該等領域之商機前景備受期待。

近年科技業的新興熱門議題不斷，包括雲端運算、大數據、區塊鏈、量子運算等，而AI更無疑是目前各大科技產業都看好的一項。

AI不算是一個全新的技術，卻在近年才高速發展，其主要原因之一即在於深度學習（Deep Learning）演算法帶來的突破。舉例來說，早期在發展影像辨識時，機器的誤判率還在30%左右，透過深度學習技術，目前的辨識率已達97%、遠超過人類能辨識的水準；同樣的，在利用深度學習技術後，目前機器對聲音的辨識率也由早期不到80%提昇至高達99%的水準。

其中，英特爾認為Caffe、TensorFlow、CNTK等Framework平台的開放，亦是成就AI的重要關鍵，隨著各種Framework的開放，業界已無需再投入巨額的成本與時間自行開發演算法訓練神經網路。AI發展初期主要由雲端運算主導，但在網路頻寬、通訊延遲、資料安全等限制因素下，AI邊緣運算（edge computing）也隨勢興起，目前各大科技廠商亦有相對應的軟硬體推出。對台灣業者來說，更應把握機會，考慮如何利用這些現有資源與工具，加速導入實際的AI應用。

在眾多AI應用中，醫療是英特爾最看好的領域之一。目前數據已顯示AI在辨識圖像和音頻中的複雜模式方面非常拿手，且表現比人類更好，另外也看到許多國際科技大廠紛紛舉辦AI競賽，希望透過深度學習，能夠用機器輔助子宮頸癌、肺癌的檢測與診斷。

在全球步入高齡化、長照人力明顯短缺的情況下，相信未來AI在醫療及長照的應用會更顯重要。

本次參與論壇的聯想則以電影「AI人工智慧」中的經典台詞-「雄獅流淚、美夢誕生」，帶出了對於AI長期發展的願景，其實， AI發展已有六十年歷史、也經歷過幾次寒冬，直到2012年因ImageNet的比賽才讓深度學習重回學界視野，而本波AI熱潮之所以再現，主要是受惠於大數據興起、高性能的運算能力、以及更好的深度學習演算法等三大動力的推動。為避免寒冬再次來臨，產業界對於AI技術的本質和價值應有正確的理解，並將其變化應用於實際的開發，如此AI的發展才能更為長遠。

聯想表示，影響AI發展前景的核心運算晶片，依據特性又可分成「雲端運算」或「邊緣運算」兩種，其中 GPU、ASCI 及 FPGA 等各有其優缺點，被視為主流的GPU在大規模部署的能耗表現仍不夠好，FPGA 架構雖靈活突出，但在峰值處理上較弱、本身也有編程難及疊代慢短處。

而作為AI重要終端接入設備的智慧型手機，聯想認為現階段以ARM架構的處理器速度不夠快，若要進行大量的圖像運算仍嫌不足，因此未來手機晶片一定會內建AI運算核心，不過在AI晶片功耗、尺寸、價格上都還有不小的挑戰。

目前各大科技公司不僅在處理晶片上角力，也紛紛提出開放平台及雲端服務，以進一步簡化用戶接入和獲取AI服務的成本，同時為企業本身蒐集了大量的實用數據。

展望未來，預估到2030年AI在全球經濟的比重可占15.7兆美元之多，而在北美地區AI甚至可能推動GDP增長14%，其中，未來亞太地區將是AI的最大市場，若以應用別來看，則車載、消費及機器人可望成為AI前三大應用領域，相關AI概念股也可望雨露均霑。

2018年富邦投資論壇邀請兩岸業者與專家共同聚焦探討人工智慧應用議題，左起依序為...
2018年富邦投資論壇邀請兩岸業者與專家共同聚焦探討人工智慧應用議題，左起依序為富邦證券副總蘇鐘淦、Intel協理鄭志成、信立泰董秘楊健鋒、富邦投顧董事長蕭乾祥、比亞迪董秘李黔、富邦證券總經理程明乾、大族激光董秘杜永剛、富邦證券副總張碩峯、深圳華強董秘王瑛、富邦證券資深副總吳春敏。 圖／富邦證券提供
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