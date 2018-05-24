親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

孫安佐放棄正式提審 未現身法院

IMD排名退步 國發會：結構問題沒法馬上解決

2018-05-24 03:25中央社 台北24日電

IMD公布2018世界競爭力報告，台灣排名較去年下降3名至第17名。國發會副主委邱俊榮表示，結構性問題沒辦法馬上解決，隨政策逐步發揮效果，未來幾年排名有望轉佳。

瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比分為「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」4大類，但台灣在4大類的排名全數下滑，分別跌至第14名、第12名、第20名以及第22名，其中又以企業效能下滑5名退步最明顯。

觀察台灣在「企業效能」各項表現，以「勞動市場」排名最差，退步幅度也最大，自第26名跌落至第38名。

國發會官員說明，世界競爭力報告的調查對象是企業經理人，評比時自然會從經營考量與企業成本的角度出發，而台灣的勞基法修正方向是朝保護勞工權益邁進，如縮短工時等，使得此項排名大退步，但其實單以「勞動市場」指標來看，排名退步不見得是壞事。

至於「經濟表現」大類排名下滑2名，國發會指出，主要是受到「國際貿易」與「國際投資」排名大幅退步影響，分別為第19名與第41名，主因是出口集中度高，以及外人直接投資排名落後，企業經理人憂心產業的全球布局調整會影響經濟前景所致。

邱俊榮說明，政府已經正視到出口國過度集中的現象，新南向政策有助於改善此結構問題，而台灣服務貿易長期逆差，其中一項原因就是台灣是技術輸入國，政府力推的五加二產業中心思想是產業轉型、提升附加價值，如果接下來發展有成就，便可扭轉服務貿易逆差的情勢。

由於2018年世界競爭力報告中的客觀數據多是引用2017年的資料，邱俊榮坦言，台灣2017年不論國內投資、外人投資表現都不好，但今年台積電、美光在台灣都有重大投資案，將產生帶動效果，相信明年這項數據會有進步。

此外，經濟部也表示，會持續檢討弱勢項目，目前政府正推動法規鬆綁，剛好也是針對政府效能評比項目中表現較差的經商法規與體制架構進行改善，官員表示，如檢討修正外國人投資條例、產業創新條例、公司法等，都有助改善招商環境。

儘管部分指標排名不甚理想，邱俊榮表示，結構改革很難馬上見效，不過政府推出的產業轉型、法規鬆綁、排除投資障礙等政策，效果會逐步顯現，將確實提升台灣競爭力。

國發會台積電
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

經濟解析／管它油價飆 今年台灣內需貢獻最高的是這項

2018-05-23 22:27

中科二林園區環評過關 可增2.5萬就業人口

2018-05-23 20:05

4月工業生產指數優於預期 高階製程產品挹注

2018-05-23 20:04

生華科聯手史丹佛 啟動兒童腦瘤新臨床

2018-05-23 19:55

東森電視台變更董監事 NCC附款通過

2018-05-23 19:53

台股萬點滿週年 財富效應帶動內需熱

2018-05-23 19:41

陳美伶下周訪歐盟 爭取GDPR適足性認定

2018-05-23 19:39

APEC貿易部長會議 鄧振中率團出席

2018-05-23 19:35

饋線跳電意外多 台電：與容許範圍內的降壓無關

2018-05-23 18:07

核二廠除役進二階 露天乾貯要重新評估

2018-05-23 17:26

再槓台電！新北市府籲速將核一乾貯設施重新送審

2018-05-23 16:41

住宅價格指數連四揚 六都僅北市下跌

2018-05-23 16:19

美國國會通過陶德法案修正案 金融股可望受惠

2018-05-23 16:16

4月工業生產指數102.94 年增8.5%

2018-05-23 16:14

大創百貨遭廢止出進口的許可證

2018-05-23 16:09

新南向「重中之重」 到印度不賺快錢賺大錢

2018-05-23 16:08

惹網民一肚子火 施俊吉忘了馬英九的前車之鑑

2018-05-23 16:06

原能會28日將赴核二2號機 進行第5次審查

2018-05-23 16:03

恐變天！地產大亨搶經營權 掌控52％大同股權

2018-05-23 15:24

和平電廠1號機破管 備轉率減1.6個百分點

2018-05-23 15:00

國發會主委陳美伶：良性併購可加速企業轉型

2018-05-23 14:51

和平電廠破管供電吃緊 大潭電廠七號機恢復供電

2018-05-23 14:23

違法進口貨物 國貿局禁止大創2年不能進貨

2018-05-23 13:05

公股董總年齡上限花八年建立 立委：民進黨一年就打破

2018-05-23 13:02

每天滑手機浪費電？ 非核家園這樣才能實現

2018-05-23 12:35

歌詞寫天大地大「部長雄大」 財長許虞哲稱覺得被害到

2018-05-23 12:33

未達節電目標電費加成計算 行政院：為鼓勵節電

2018-05-23 12:09

核一廠除役之路卡關 台電：本周提出訴願

2018-05-23 11:16

財長許虞哲：5月出口情況比前4月好

2018-05-23 09:32

出口報佳音 財長：5月前兩周年增逾10%

2018-05-23 09:30

4月失業率3.64% 18年來同月次低

2018-05-23 01:27

國發基金挺新創 投資二公司

2018-05-23 01:27

名家觀點／新創的挑戰與風險

2018-05-23 00:42

接見USCC訪問團 總統盼美鋼鋁稅豁免台灣

2018-05-23 00:39

饋線為何老跳脫？ 台電說應該是天氣熱

2018-05-22 23:49

半個月內跳電7次…這個夏天怎麼過

2018-05-22 23:46

財經觀點／工研院催生 OLED邁向商品化

2018-05-22 23:37

賴英里 李世聰雙人行曝光 牽動寒舍董座之爭？

2018-05-21 13:09

搶3G用戶 中華電信打如意算盤不怕499之亂

2018-05-21 13:07
看更多

熱門文章

違法進口貨物 國貿局禁止大創2年不能進貨

2018-05-23 13:05

璞園董座：房市要盤多久 年底選舉是關鍵

2018-05-23 12:09

信義房屋：買方能力未改善 房價長期盤整

2018-05-23 10:21

金金分離、產金分離 富邦金蔡家兄弟也中槍

2018-05-23 14:10

員工被爆公器私用打電動 中油回應「已口頭告誡」

2018-05-23 10:24

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

公股董總年齡上限花八年建立 立委：民進黨一年就打破

2018-05-23 13:02

聯發科P60表現超乎預期 再推P22搶市

2018-05-23 11:41

大創百貨遭廢止出進口的許可證

2018-05-23 16:09

核一廠除役之路卡關 台電：本周提出訴願

2018-05-23 11:16

台勝科：12吋矽晶圓價格 可望兩位數成長

2018-05-23 20:00

未達節電目標電費加成計算 行政院：為鼓勵節電

2018-05-23 12:09

和平電廠破管供電吃緊 大潭電廠七號機恢復供電

2018-05-23 14:23

顧立雄瓦解財金幫第一步 官員退休後不宜任公股董監

2018-05-23 14:07

八年級生省錢術／不辦婚宴 登記就好

2018-05-23 14:12

顧立雄：富邦若違反產金分離 最重可解任董事職務

2018-05-23 20:21

葉黃杞有無涉炒股？ 顧立雄：已移送檢調認定

2018-05-23 09:18

幸福人壽海外藏款 顧立雄：剩60億元會設法追回

2018-05-23 12:43

顧立雄：台新金彰銀沒有金金分離疑慮

2018-05-23 13:22

每天滑手機浪費電？ 非核家園這樣才能實現

2018-05-23 12:35

立委要求卸任後不再接公司委託案 顧立雄：退休算了

2018-05-23 10:54

砍「財金幫」？ 金管會官員將不能做行庫公股代表

2018-05-23 12:41

歌詞寫天大地大「部長雄大」 財長許虞哲稱覺得被害到

2018-05-23 12:33

再槓台電！新北市府籲速將核一乾貯設施重新送審

2018-05-23 16:41

友達展Mini LED面板 市場聚焦年底量產

2018-05-23 10:37

產金不分離燒到富邦金 立委要金管會1個月內處置

2018-05-23 14:07

若支付工具不設限 有人想用眼鏡支付

2018-05-23 06:01

明基人工腎臟 年底插旗韓國

2018-05-23 14:31

若回鍋當律師 顧立雄：不接金融機構委託

2018-05-23 11:08

中科二林園區環評過關 可增2.5萬就業人口

2018-05-23 20:05

亞太出擊 結盟運動品牌

2018-05-23 05:03

30萬保額「低消」 小額終身壽險熱賣

2018-05-23 22:01

永豐金證總座買大同是否涉炒作 金管會已移送檢調

2018-05-23 09:28

丁守中辭和碩董事 專心打選戰

2018-05-23 18:20

廈航接收首架B737MAX 機隊規模增至200架

2018-05-23 13:06

影／史上最嚴個資法GDPR來了 台下周與歐盟洽談

2018-05-23 20:14

聯發科P22晶片搶市占 終端產品估Q2上市

2018-05-23 12:33

敦陽與Synergies推出AI反洗錢解決方案

2018-05-23 19:20

推廣「周三爸爸回家做晚飯」 全聯營運長煮的是？

2018-05-23 10:43

AI成顯學 聯發科曦力連2發

2018-05-23 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top