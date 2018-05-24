IMD排名退步 國發會：結構問題沒法馬上解決

2018-05-24 03:25 中央社 台北24日電



IMD公布2018世界競爭力報告，台灣排名較去年下降3名至第17名。國發會副主委邱俊榮表示，結構性問題沒辦法馬上解決，隨政策逐步發揮效果，未來幾年排名有望轉佳。

瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比分為「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」4大類，但台灣在4大類的排名全數下滑，分別跌至第14名、第12名、第20名以及第22名，其中又以企業效能下滑5名退步最明顯。

觀察台灣在「企業效能」各項表現，以「勞動市場」排名最差，退步幅度也最大，自第26名跌落至第38名。

國發會官員說明，世界競爭力報告的調查對象是企業經理人，評比時自然會從經營考量與企業成本的角度出發，而台灣的勞基法修正方向是朝保護勞工權益邁進，如縮短工時等，使得此項排名大退步，但其實單以「勞動市場」指標來看，排名退步不見得是壞事。

至於「經濟表現」大類排名下滑2名，國發會指出，主要是受到「國際貿易」與「國際投資」排名大幅退步影響，分別為第19名與第41名，主因是出口集中度高，以及外人直接投資排名落後，企業經理人憂心產業的全球布局調整會影響經濟前景所致。

邱俊榮說明，政府已經正視到出口國過度集中的現象，新南向政策有助於改善此結構問題，而台灣服務貿易長期逆差，其中一項原因就是台灣是技術輸入國，政府力推的五加二產業中心思想是產業轉型、提升附加價值，如果接下來發展有成就，便可扭轉服務貿易逆差的情勢。

由於2018年世界競爭力報告中的客觀數據多是引用2017年的資料，邱俊榮坦言，台灣2017年不論國內投資、外人投資表現都不好，但今年台積電、美光在台灣都有重大投資案，將產生帶動效果，相信明年這項數據會有進步。

此外，經濟部也表示，會持續檢討弱勢項目，目前政府正推動法規鬆綁，剛好也是針對政府效能評比項目中表現較差的經商法規與體制架構進行改善，官員表示，如檢討修正外國人投資條例、產業創新條例、公司法等，都有助改善招商環境。

儘管部分指標排名不甚理想，邱俊榮表示，結構改革很難馬上見效，不過政府推出的產業轉型、法規鬆綁、排除投資障礙等政策，效果會逐步顯現，將確實提升台灣競爭力。