親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

IMD世界競爭力評比 台灣退居第17名 首度被大陸超越

2018-05-24 03:15中央社 台北24日電

瑞士洛桑管理學院今天公布2018世界競爭力報告，台灣在經濟表現等4大類排名下滑，整體競爭力居全球17，比去年退步3名，也被首度擠進全球13名的中國大陸超越，退居亞洲第4。

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2018世界競爭力報告，今年全球前5大與去年相同，但排名出現變化，美國擠下去年競爭力排名第一的香港，前進3名，重返全球競爭力榜首地位，香港退居第2位，其次依序為新加坡、荷蘭與瑞士。

台灣在63個國家中總體排名為第17，較去年退步3名。亞太地區排名也退步1名，居第4位，次於香港、新加坡與中國大陸。

值得注意的是，中國大陸今年排名大幅躍升5名，競爭力排名晉升至全球第13、亞太第3，也首度超越台灣。IMD全球競爭力中心主任布里斯（Arturo Bris）分析，中國在實質與無形基礎建設的投資，以及在法規制度面的改善，是整體排名上升的主因。

2018世界競爭力報告，台灣表現下滑，整體競爭力全球17，比去年退步3名，被全球...
2018世界競爭力報告，台灣表現下滑，整體競爭力全球17，比去年退步3名，被全球13名的中國大陸超越。 圖／取自瑞士洛桑管理學院（IMD）網站
分享

IMD評比有4大項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，台灣今年的4項排名全數下滑。

其中「企業效能」比去年下滑5名至20名，主要是勞動市場細項指標從去年的26名大幅退步至38名，行為態度及價值觀指標也從去年的16名退至23名，其餘包括金融與經營管理兩項指標，表現也比去年差。

「經濟表現」方面，今年排名也比去年下滑2名至第14名，其中國際貿易與國際投資排名退步最多，但就業與價格表現相對較去年佳。

「政府效能」部分今年排名雖然比去年退步2名，從第10名滑落到12名，但其中租稅政策與社會架構2項指標較去年改善，但經商法規與體制架構排名大幅退步。

至於「基礎建設」類別，今年排名小跌1名至22名，其中基本建設從去年的30名跌落9名至39名，技術建設指標表現也欠佳，下跌3名，科學建設表現持平，排名與去年相同，但醫療與環境及教育兩項指標表現比去年好，分別進步3名與6名。

綜觀台灣在近年IMD競爭力排名，2009年全球排名23，是表現最差的一次，2010年評比躍升為全球第8，2011年排名第6、2012年第7、2013年第11、2014年第13、2015年第11，2016年與2017年台灣競爭力均排名全球14，2018年台灣競爭力落居17名，是9年來最差。

瑞士洛桑管理學院公布2018世界競爭力報告，台灣居全球17，比去年退步3名，也被...
瑞士洛桑管理學院公布2018世界競爭力報告，台灣居全球17，比去年退步3名，也被首度擠進全球13名的中國大陸超越。 圖／取自瑞士洛桑管理學院（IMD）網站
分享

香港瑞士
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

零售業好光景 營收衝雙高

2018-05-24 01:05

三駕馬車 拉動工業生產

2018-05-24 01:05

名家觀點／拚美學經濟 先釐清品牌定位

2018-05-24 00:58

財經觀點／見樹不見林 解決低薪難樂觀

2018-05-24 00:03

經濟解析／管它油價飆 今年台灣內需貢獻最高的是這項

2018-05-23 22:27

中科二林園區環評過關 可增2.5萬就業人口

2018-05-23 20:05

4月工業生產指數優於預期 高階製程產品挹注

2018-05-23 20:04

生華科聯手史丹佛 啟動兒童腦瘤新臨床

2018-05-23 19:55

東森電視台變更董監事 NCC附款通過

2018-05-23 19:53

台股萬點滿週年 財富效應帶動內需熱

2018-05-23 19:41

陳美伶下周訪歐盟 爭取GDPR適足性認定

2018-05-23 19:39

APEC貿易部長會議 鄧振中率團出席

2018-05-23 19:35

饋線跳電意外多 台電：與容許範圍內的降壓無關

2018-05-23 18:07

核二廠除役進二階 露天乾貯要重新評估

2018-05-23 17:26

再槓台電！新北市府籲速將核一乾貯設施重新送審

2018-05-23 16:41

住宅價格指數連四揚 六都僅北市下跌

2018-05-23 16:19

美國國會通過陶德法案修正案 金融股可望受惠

2018-05-23 16:16

4月工業生產指數102.94 年增8.5%

2018-05-23 16:14

大創百貨遭廢止出進口的許可證

2018-05-23 16:09

新南向「重中之重」 到印度不賺快錢賺大錢

2018-05-23 16:08

惹網民一肚子火 施俊吉忘了馬英九的前車之鑑

2018-05-23 16:06

原能會28日將赴核二2號機 進行第5次審查

2018-05-23 16:03

恐變天！地產大亨搶經營權 掌控52％大同股權

2018-05-23 15:24

和平電廠1號機破管 備轉率減1.6個百分點

2018-05-23 15:00

國發會主委陳美伶：良性併購可加速企業轉型

2018-05-23 14:51

和平電廠破管供電吃緊 大潭電廠七號機恢復供電

2018-05-23 14:23

違法進口貨物 國貿局禁止大創2年不能進貨

2018-05-23 13:05

公股董總年齡上限花八年建立 立委：民進黨一年就打破

2018-05-23 13:02

每天滑手機浪費電？ 非核家園這樣才能實現

2018-05-23 12:35

歌詞寫天大地大「部長雄大」 財長許虞哲稱覺得被害到

2018-05-23 12:33

未達節電目標電費加成計算 行政院：為鼓勵節電

2018-05-23 12:09

核一廠除役之路卡關 台電：本周提出訴願

2018-05-23 11:16

財長許虞哲：5月出口情況比前4月好

2018-05-23 09:32

出口報佳音 財長：5月前兩周年增逾10%

2018-05-23 09:30

4月失業率3.64% 18年來同月次低

2018-05-23 01:27

國發基金挺新創 投資二公司

2018-05-23 01:27

名家觀點／新創的挑戰與風險

2018-05-23 00:42

接見USCC訪問團 總統盼美鋼鋁稅豁免台灣

2018-05-23 00:39

半個月內跳電7次…這個夏天怎麼過

2018-05-22 23:46
看更多

熱門文章

違法進口貨物 國貿局禁止大創2年不能進貨

2018-05-23 13:05

璞園董座：房市要盤多久 年底選舉是關鍵

2018-05-23 12:09

信義房屋：買方能力未改善 房價長期盤整

2018-05-23 10:21

金金分離、產金分離 富邦金蔡家兄弟也中槍

2018-05-23 14:10

員工被爆公器私用打電動 中油回應「已口頭告誡」

2018-05-23 10:24

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

公股董總年齡上限花八年建立 立委：民進黨一年就打破

2018-05-23 13:02

聯發科P60表現超乎預期 再推P22搶市

2018-05-23 11:41

大創百貨遭廢止出進口的許可證

2018-05-23 16:09

台勝科：12吋矽晶圓價格 可望兩位數成長

2018-05-23 20:00

核一廠除役之路卡關 台電：本周提出訴願

2018-05-23 11:16

未達節電目標電費加成計算 行政院：為鼓勵節電

2018-05-23 12:09

和平電廠破管供電吃緊 大潭電廠七號機恢復供電

2018-05-23 14:23

顧立雄瓦解財金幫第一步 官員退休後不宜任公股董監

2018-05-23 14:07

八年級生省錢術／不辦婚宴 登記就好

2018-05-23 14:12

顧立雄：富邦若違反產金分離 最重可解任董事職務

2018-05-23 20:21

幸福人壽海外藏款 顧立雄：剩60億元會設法追回

2018-05-23 12:43

葉黃杞有無涉炒股？ 顧立雄：已移送檢調認定

2018-05-23 09:18

顧立雄：台新金彰銀沒有金金分離疑慮

2018-05-23 13:22

每天滑手機浪費電？ 非核家園這樣才能實現

2018-05-23 12:35

立委要求卸任後不再接公司委託案 顧立雄：退休算了

2018-05-23 10:54

砍「財金幫」？ 金管會官員將不能做行庫公股代表

2018-05-23 12:41

歌詞寫天大地大「部長雄大」 財長許虞哲稱覺得被害到

2018-05-23 12:33

再槓台電！新北市府籲速將核一乾貯設施重新送審

2018-05-23 16:41

友達展Mini LED面板 市場聚焦年底量產

2018-05-23 10:37

產金不分離燒到富邦金 立委要金管會1個月內處置

2018-05-23 14:07

若支付工具不設限 有人想用眼鏡支付

2018-05-23 06:01

明基人工腎臟 年底插旗韓國

2018-05-23 14:31

中科二林園區環評過關 可增2.5萬就業人口

2018-05-23 20:05

若回鍋當律師 顧立雄：不接金融機構委託

2018-05-23 11:08

30萬保額「低消」 小額終身壽險熱賣

2018-05-23 22:01

永豐金證總座買大同是否涉炒作 金管會已移送檢調

2018-05-23 09:28

丁守中辭和碩董事 專心打選戰

2018-05-23 18:20

IMD世界競爭力評比 台灣退居第17名 首度被大陸超越

2018-05-24 03:15

廈航接收首架B737MAX 機隊規模增至200架

2018-05-23 13:06

影／史上最嚴個資法GDPR來了 台下周與歐盟洽談

2018-05-23 20:14

聯發科P22晶片搶市占 終端產品估Q2上市

2018-05-23 12:33

敦陽與Synergies推出AI反洗錢解決方案

2018-05-23 19:20

推廣「周三爸爸回家做晚飯」 全聯營運長煮的是？

2018-05-23 10:43

AI成顯學 聯發科曦力連2發

2018-05-23 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top