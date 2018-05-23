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經濟解析／管它油價飆 今年台灣內需貢獻最高的是這項

2018-05-23 22:27經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

經濟部統計處23日公布，今年1至4月的零售業營收達1兆3,952億元，為歷年同期新高，年增4.5%，是六年來最大增幅。統計處副處長王淑娟表示，這是近年來難得的好光景。

經濟部23日公布4月批發、零售及餐飲業營業額統計，4月零售業營業額3,401億元，為歷年同期新高。王淑娟說，今年以來，挹注內需消費貢獻最高的三大巨頭依序是汽機車零售業、資通訊及家電設備零售業、燃料零售業。

據主計總處統計，1至4月消費者物價指數增加1.65%，假若零售業銷售結構和消費者物價指數的結構一樣，今年1至4月的零售業營業額仍有2.84個百分點左右的實質成長，是近幾年難得看到這麼好的增幅。

零售業別中，貢獻第一名是汽機車零售；1至4月汽機車掛牌數是年增4.9%，其中的進口車是「二位數」成長，國產車掛牌數呈現衰退。由於進口車單價比較高，推升零售業的力道又更大，影響所及，1至4月汽機車零售業年增率5.1%，營收比去年同期增加逾百億元。

貢獻第二大業別是資通訊家電設備業；去年因為暖冬，家電滯銷，比較基期降低；今年冬天氣溫相對冷，入夏以來，4月台北市均溫又比去年同期上升攝氏5度，降雨卻減少四天，雨量少、氣溫增，帶動涼夏商品的銷售。而且手機新機上市銷售也不錯，使得今年1至4月資通訊及家電設備營業額比去年增加近百億元。

貢獻第三大的是燃料零售業，營業額824億，年增7.9%；營業額也比去年同期增加61億元，且呈現「量價齊揚」的狀態。

至於外界也疑惑，為什麼油價高漲的年代，排氣量偏高、耗油量較高的進口車銷售居然「搶搶滾」？王淑娟解釋，台股從去年5月站上萬點後，已經在萬點上站滿一年了，今年1至4月的台股成交值也比去年同期增加四成五，股市熱絡的財富效應，因此進口車賣特別好。

王淑娟預估，今年零售業營業額表現應該不錯，不過台股萬點效應去年下半年就已發酵，故全年年增率未必會攀高。經濟部預測，5月零售業營業額年增率約2.5%。

受惠出口暢旺，4月批發業營收8,080億元，年增2.8%，經濟部預估5月年增率為1.5%。4月餐飲業營業額374億元，年增4.2%，5月因有母親節檔期，預估年增為4%。

零售業王淑娟
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