美國國會通過陶德法案修正案 金融股可望受惠

2018-05-23 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



美國眾議院以258：159票通過陶德法案修正案，其主要內容多半與3月14日參議院通過的版本相同。

內容包括將系統性重要銀行的認定門檻，從原先資產在500億美元之上的銀行提高至2,500億美元以上，如此將使在門檻之下的中型銀行未來將不需要每年進行壓力測試，另外資產在100億美元之下的銀行將豁免適用伏克爾規則（Volcker Rule），亦即小銀行未來將可以進行自營交易，其他如社區銀行及小銀行的抵押貸款規則放寬等，預料皆將對中小型銀行營運相對有利。由於此次眾議院通過的是先前參議院通過的版本，而非眾議院自提的新版本，後續在交由川普總統簽署後即可生效。

台新投資雪亮觀點指出，今年至今，代表小型銀行股的KRE ETF累積上漲10.5%，大幅優於整體標普金融指數的上漲1.2%，主要便是反應監管鬆綁較有利中小型銀行營運。而在代表美國小型股的羅素2000指數中，金融服務類股佔整體指數權重達25%，因此小型銀行股的上漲可謂本波美國小型股主要上漲動能之一。

展望後市，台新投顧協理李政剛表示，由於放鬆監管將提升中小型銀行的營運能力，市場預期可能將帶動一波併購潮，有利小型銀行股表現，加上金融股受惠去年稅改大幅降低企業稅率影響，使得整體獲利較去年同期大增近三成，惟大型銀行股於財報公布時股價表現平淡，不過由於目前市場預期第2季金融股獲利亦將年增逾二成，因此在監管鬆綁落地及獲利成長預期的雙重利多下，金融股有望走出落後補漲行情。