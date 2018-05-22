財經觀點／工研院催生 OLED邁向商品化

2018-05-22 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張義宮 整理



工研院電子與光電系統研究所長吳志毅。 圖／工研院提供 分享 facebook

ＯＬＥＤ照明被認定為繼ＬＥＤ照明之後，最具潛力的接棒者，具有軟性基板照明的可撓曲、多形狀特性外，還兼具大面積光源、低色溫、高演色性、均勻面光源、輕薄以及透明等為其他光源產品沒有的特性，可以依照其特殊優點，設計出不同的產品，開創出ＯＬＥＤ照明新的應用市場。

ＯＬＥＤ照明被賦予次世代照明大任，期能及早商品化，未來可廣泛應用於商業、居家、車用等各種生活場域，開拓新商機。目前的關卡是單價太高，無法普及化，就像十幾年前ＬＥＤ燈泡剛問世，一顆售價高達三千元，現今降至一百多元，促成普及化的動能。

ＯＬＥＤ照明瞄向利基市場，單價不至於降至ＬＥＤ燈那樣低，兩者也會共存，各有不同市場需求。在台灣、日本、南韓、歐洲、美國及大陸業者積極投入、供應鏈日趨完整下，預期ＯＬＥＤ照明在二至三年的單價，可從現今一片燈片五十美元，降至二分之一甚至更多，作為打開市場大門的引力。

工研院具備完整的ＯＬＥＤ照明開發能量及試量產實力，包括配合客戶需求的客製化設計能力，及解決成本問題的整線卷對卷試量產方案，成功導入高階ＦＯＬＥＤ新產品，大幅降低現行製造流程與成本，預計年底達五萬片月產能，並能協助產業進行ＯＬＥＤ照明客製化，以創新能力擴散至新場域應用。

為避開ＯＬＥＤ面板技術掌控在韓系手中，工研院推動的ＯＬＥＤ照明一開始即採行扶植本土化材料、設備廠商的策略，材料自主供應可達百分之五十、設備達百分之八十，目標在一至二年成立新創公司，邁向商品化的大步。

根據工研院ＩＥＫ研究數據顯示，全球照明市場將在二○二一年達到一五八五億美元，期許三至五年，ＯＬＥＤ照明佔比可達百分之十至廿，就可形成夠大的市場規模。

（本文由吳志毅口述）