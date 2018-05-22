企業安員工的心 設臨時托兒室政府買單

2018-05-22 13:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



學校運動會後補假一天、腸病毒停課，父母誰要請假在家陪孩子？如果企業設有臨時托兒空間就可解決突發狀況。如果企業願意挪出空間設置兒童臨時照顧空間，所需桌椅、地墊、圖書等設施，都可向勞動部申請補助，每年最高20萬元；其他如舉辦員工紓壓課程等方案也可補助，相關方案即日起至6月30日受理申請。

鼓勵企業營造友善家庭職場，勞動部辦理「推動工作與生活平衡補助計畫」，若企業提供員工各種有助於身心健康、家庭關係促進等友善措施，勞動部都可提供補助，總共六大方案，包括在企業內設置兒童臨時照顧空間、員工關懷協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施、新進員工或中高齡勞工工作適應等，其中兒童臨時照顧空間解決不少父母臨時托育問題。

勞動部表示，當員工子女臨時無人照顧時，若可以帶至企業內的照顧空間，讓員工兼顧工作與子女照顧，不但可解決員工突發托育難題，企業內部氣氛圍也因此改觀，自2014年迄今，共補助80家企業設置本項措施，深獲企業及其員工好評。許多員工回饋表示，子女因學校腸病毒停課、運動會補假或寒暑假等臨時狀況無人可照顧時，公司設置的兒童臨時照顧空間，讓父母可以安心上班，孩子也可與父母一起上下班；不少雇主還增辦公司旅遊等活動，大大增加企業向心力。

勞動部表示，企業自行規劃兒童照顧空間，訂定使用規則後，可申請補助購置桌椅、安全防護墊、地貼、圖書、玩具等設施。目前工作與生活平衡補助計畫六大補助項目正受理申請，至6月30日止，呼籲企業踴躍提出申請。