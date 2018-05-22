二成職場劈腿族 原因都與低薪有關

2018-05-22 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



國內薪資成長停滯，已是不爭的事實，身處低薪風暴中的上班族該如何增加收入？根據行政院主計總處「人力運用調查統計」顯示，106年從事部分工時、臨時性或人力派遣工作者為80.5萬人，創下歷年新高，究竟有多少人是自願當「飛特族freeter」（註：意指工時彈性且生活自由的工作者）呢？

根據1111人力銀行調查顯示，有將近2成的受訪上班族最近半年內有從事兼差，即是有正職在身又利用空檔兼差的「職場劈腿族」，其主要是為了「增加收入」(80.95%)、「正職薪水太低」(61.90%)、「工時彈性/自由」(19.05%)、「熟悉該領域」(16.67%)及「為轉職做準備」(14.29%)。職場劈腿族從事兼差工作以「餐飲業外場」、「餐飲業內場」及「家教/補習班」居多。

調查也發現，此次受訪者的平均正職月薪為38,365元，而職場劈腿族平均每周兼差工時為10.21小時，每月收可多出7,600元外快。整體而言，每月總收入達45,965元。

調查也發現，有將近一成的受訪者是從事「非典型工作」 (包括派遣、臨時工、接案)，其中有4成5是階段性從事，另有3成5是自願從事，還有2成則是被迫成為飛特族。平均每周工時20.05小時，月收入14,225元。

而從事非典型工作的主要原因包括「工作時間彈性」(63.85%)、「找不到合適正職」(58.72%)、「轉換工作空檔」(40.08%)、「符合個人興趣」(27.75%)及「無一技之長」(26.36%)。