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影／沈榮津：跳電與缺電無關 發電量能滿足夏季供電

2018-05-21 18:18經濟日報 記者高昕正╱即時報導

天氣炎熱，用電量屢創新高，各地也接連傳出跳電情況，不過，經濟部長沈榮津今(21)日表示，跳電與缺電無關，主要原因是設備老舊，已請台電汰換，只要好好照顧發電機組，發電量就能滿足，今夏供電

經濟部長沈榮津。 記者許正宏／攝影
經濟部長沈榮津。 記者許正宏／攝影
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經濟部供電
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