親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

ETF理財新趨勢 中信銀全新一站式服務 讓ETF投資好簡單

2018-05-21 14:58文 夏小淇

你的投資還在靠電話下單、靠理專提供市場資訊嗎？隨著科技的進步，投資不該只能被動接受推薦，透過銀行新推出的ETF平台，讓投資輕鬆進化為能隨時隨地主動掌握交易與市場動態的「3A」新型態：Anyone(任何人)、Anytime(任何時間)、Anywhere(任何地點)。

由於ETF種類多、投資便利性高、持有一檔等於持有一籃子藍籌股等優勢，很適合各類型投資人做為資產配置管道，讓ETF近年躍升為全球投資市場的新寵兒，台灣的ETF市場也同步蓬勃發展。

中信銀相當看好ETF未來的成長潛力，加上市場上少有銀行特別針對ETF推出專屬網站，因此於今年三月特別推出了一站式(One stop solution)「機會，由您掌握 / 需求，一站滿足」ETF投資平台網站，不論投資人想知道最新市場動態、各類型ETF投資策略、精選ETF專題報導、ETF熱門市場，或是ETF下單，都能在網站上一次完成。

更重要的是，為方便投資人使用ETF投資平台網站資訊，中信銀在網站的設計上別出心裁，有別於傳統以生硬資料堆砌的網站內容，中信銀運用大量圖像式說明，透過圖解投資策略溝通，以圖像敘事方式，深入淺出說明複雜難懂的Smart Bata、避險策略、ETF定期定額等投資策略，讓這些資訊不再是冷冰冰的數字，而是人人都能活用的投資方式。

為了讓投資人因應瞬息萬變的投資市場，中信銀ETF投資平台網站首頁一點進來，馬上就能看到貼近市場變化的最新即時動態訊息，透過每個月更新的專題報導的方式，無論是想規劃退休理財、在市場震盪時把握機會累積財富、想要避險或主題投資等等，都能在這裡找到豐富且即時的資訊。

另外，若對於投資方向暫時沒有想法，或不知道該投資哪些市場，中信銀也貼心替投資人規畫了「ETF熱門市場」提供參考，包括以陸股ETF參與有政策紅利支持的高度成長中國市場、用美股ETF持有一籃子全球最具競爭力的美國頂尖企業股票、以小額理財參與台股ETF長線投資的列車，以及透過全球機器人與自動化指數，搭上機器人蓬勃發展的商機。

當然，如果對ETF理財有興趣，投資人亦能在中信銀網站直接交易下單，跟著網站上清楚的申購流程引導，並連結到產品報價資訊，享受ETF理財便利且能一站滿足的人性化服務，還能運用網站上的篩選與推薦工具，從報酬率、折溢價、費用、規模、成交量、夏普值、標的與區域等不同方面，挑選出最適合自己的ETF產品，輕鬆完成整個ETF交易。

●不同投資人適合的資訊與投資方式

資料來源：中信銀
資料來源：中信銀
分享

參考網址：https://www.ctbcbank.com/html/long/NB2017092021/index.html

ETF中信台股列車陸股
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

賴英里 李世聰雙人行曝光 牽動寒舍董座之爭？

2018-05-21 13:09

搶3G用戶 中華電信打如意算盤不怕499之亂

2018-05-21 13:07

蔡英文：降稅不是刺激投資唯一誘因

2018-05-21 12:54

孩子若想錢多事少離家近 郭台銘：隔天就打斷他腿

2018-05-21 09:23

越南台塑河靜鋼廠 順利產出第一爐鐵水

2018-05-21 14:43

美中貿易戰停火 分析師：不確定性仍高

2018-05-21 14:39

工研院科技智權周 開幕

2018-05-21 14:39

國人最愛德國車 匈牙利異軍突起

2018-05-21 14:39

外國人才來台 6成做技術性工作

2018-05-21 14:39

4月外銷訂單成長約5％ 分析師：低於預期

2018-05-21 14:39

經濟部公布1至4月 陸資核准件數減少

2018-05-21 14:39

台灣吃貨就愛美牛 1年嗑逾百億元

2018-05-21 14:39

經商環境改善有成 前4月僑外投資年增近7成

2018-05-21 14:15

台灣申請加入APEC跨境隱私保護體系 通過第一階段審查

2018-05-21 12:28

4月對陸投資金額增 經濟部：台塑、鴻海投資案所致

2018-05-21 12:22

4月外銷訂單 專家估：年增5%上下

2018-05-21 12:21

美中貿易磋商聯合聲明後 對台灣最大的威脅是...

2018-05-21 12:19

外國專業人員概況 日、美、馬來西亞最多

2018-05-21 12:15

核二2號機重啟 進入關鍵期

2018-05-21 01:33

名家觀點／怎麼看世界經濟地圖？

2018-05-21 01:10

中美貿易停戰／專家談協議 助燃投資信心

2018-05-21 00:45

中美貿易停戰／工商界樂觀 有利外貿表現

2018-05-21 00:45

中美貿易停戰／科技業肯定 台系鏈受惠大

2018-05-21 00:45

經濟部：美中貿易 往正向發展

2018-05-21 00:45

本周指標／美製造業穩定擴張

2018-05-21 00:27

美中貿易戰停火 學者：是停戰或終戰仍有變數

2018-05-20 21:05

美中不打貿易戰 學者：台可獲喘息空間

2018-05-20 17:12

開車族哭哭 油價下周漲0.3元

2018-05-20 12:18

夏月供電大作戰 最怕這兩個變數

2018-05-20 10:11

夏季電價6月啟動 月用420度多花115元

2018-05-20 10:09

夏月電價來了 省電達人：小地方省大錢

2018-05-20 10:07

4月外銷訂單21日公布 估連二月成長

2018-05-20 01:38

今年GDP25日公布 有望上修

2018-05-20 01:38

韓反傾銷調查...業界分析：報復意味濃

2018-05-20 01:20

我不銹鋼條 遭韓反傾銷調查

2018-05-20 01:20

新興貨幣波動 東協相對穩定

2018-05-15 10:30
看更多

熱門文章

孩子若想錢多事少離家近 郭台銘：隔天就打斷他腿

2018-05-21 09:23

政府查得到！ 海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

2018-05-21 09:00

北市蟻居族好心酸...一坪大房間最高月租9K

2018-05-21 12:04

鴻海大陸廠 備戰新機生產

2018-05-21 03:09

比特幣挖礦機龍頭結盟力晶 衝刺AI

2018-05-21 01:42

遭員工爆料裁員？ 群創：只是汰弱留強非裁員

2018-05-21 11:11

報稅 別忘扣除基本生活費

2018-05-21 01:15

為8.8萬元免稅額搶扶養 小心被國稅局打臉補稅

2018-05-21 09:59

寶佳第3封公開信 進入台新董事會立即處理彰銀案

2018-05-21 06:20

黃崇仁 守住台灣DRAM火苗

2018-05-21 01:42

彰銀冒出民股威脅 財政部：寶佳不能、吳澄清也不能

2018-05-21 10:58

美中貿易戰停火 學者：是停戰或終戰仍有變數

2018-05-20 21:05

寶佳拚台新董事 首攻彰銀案

2018-05-21 01:23

美中不打貿易戰 學者：台可獲喘息空間

2018-05-20 17:12

核二2號機重啟 進入關鍵期

2018-05-21 01:33

小豪宅復活？ 新世界成交單價創近兩年北市新高

2018-05-21 11:00

亂報扶養想節稅 被打臉補稅

2018-05-20 23:34

網路出售優惠捷利卡 台灣中油籲消費者小心驗證

2018-05-20 15:29

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

高雄建商移師台南 看準台南產業多商機大

2018-05-20 23:14

台新金前10大股東 國泰人壽降低持股到1.71%

2018-05-21 11:07

寶齡腎病新藥 在美告捷

2018-05-21 00:40

中美貿易停戰／科技業肯定 台系鏈受惠大

2018-05-21 00:45

央行副總裁：央行可發行數位貨幣

2018-05-20 23:02

名家觀點／怎麼看世界經濟地圖？

2018-05-21 01:10

發現錯漏報 可更正補繳

2018-05-21 01:15

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

鴻海前進大陸西部 招募儲備幹部

2018-05-21 01:39

金融業自然人董事 設天花板

2018-05-21 01:23

富邦證攻FinTech 開花結果

2018-05-21 01:30

鴻海淡季練兵 加強產線管理

2018-05-21 01:39

台新：看到寶佳完整說法再回應

2018-05-21 03:01

經濟部：美中貿易 往正向發展

2018-05-21 00:45

監理沙盒 兩大領域熱

2018-05-21 01:23

美中不打貿易戰 投顧：中興制裁案可望有轉圜

2018-05-20 16:44

富邦證總座專訪／從營業員到總經理 充實專業不斷成長

2018-05-21 01:30

聯發科傳遭高通搶單 2外資評等不變

2018-05-21 13:37

台彩祭七招 力抗產業逆風

2018-05-21 03:01

裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05

新台幣開盤 貶值3.8分

2018-05-21 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top