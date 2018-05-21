ETF理財新趨勢 中信銀全新一站式服務 讓ETF投資好簡單

2018-05-21 14:58 文 夏小淇



你的投資還在靠電話下單、靠理專提供市場資訊嗎？隨著科技的進步，投資不該只能被動接受推薦，透過銀行新推出的ETF平台，讓投資輕鬆進化為能隨時隨地主動掌握交易與市場動態的「3A」新型態：Anyone(任何人)、Anytime(任何時間)、Anywhere(任何地點)。

由於ETF種類多、投資便利性高、持有一檔等於持有一籃子藍籌股等優勢，很適合各類型投資人做為資產配置管道，讓ETF近年躍升為全球投資市場的新寵兒，台灣的ETF市場也同步蓬勃發展。

中信銀相當看好ETF未來的成長潛力，加上市場上少有銀行特別針對ETF推出專屬網站，因此於今年三月特別推出了一站式(One stop solution)「機會，由您掌握 / 需求，一站滿足」ETF投資平台網站，不論投資人想知道最新市場動態、各類型ETF投資策略、精選ETF專題報導、ETF熱門市場，或是ETF下單，都能在網站上一次完成。

更重要的是，為方便投資人使用ETF投資平台網站資訊，中信銀在網站的設計上別出心裁，有別於傳統以生硬資料堆砌的網站內容，中信銀運用大量圖像式說明，透過圖解投資策略溝通，以圖像敘事方式，深入淺出說明複雜難懂的Smart Bata、避險策略、ETF定期定額等投資策略，讓這些資訊不再是冷冰冰的數字，而是人人都能活用的投資方式。

為了讓投資人因應瞬息萬變的投資市場，中信銀ETF投資平台網站首頁一點進來，馬上就能看到貼近市場變化的最新即時動態訊息，透過每個月更新的專題報導的方式，無論是想規劃退休理財、在市場震盪時把握機會累積財富、想要避險或主題投資等等，都能在這裡找到豐富且即時的資訊。

另外，若對於投資方向暫時沒有想法，或不知道該投資哪些市場，中信銀也貼心替投資人規畫了「ETF熱門市場」提供參考，包括以陸股ETF參與有政策紅利支持的高度成長中國市場、用美股ETF持有一籃子全球最具競爭力的美國頂尖企業股票、以小額理財參與台股ETF長線投資的列車，以及透過全球機器人與自動化指數，搭上機器人蓬勃發展的商機。

當然，如果對ETF理財有興趣，投資人亦能在中信銀網站直接交易下單，跟著網站上清楚的申購流程引導，並連結到產品報價資訊，享受ETF理財便利且能一站滿足的人性化服務，還能運用網站上的篩選與推薦工具，從報酬率、折溢價、費用、規模、成交量、夏普值、標的與區域等不同方面，挑選出最適合自己的ETF產品，輕鬆完成整個ETF交易。

●不同投資人適合的資訊與投資方式

資料來源：中信銀 分享 facebook