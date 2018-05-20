就職兩周年 蔡總統：改革會持續努力做下去

2018-05-20 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



蔡英文總統就職兩周年，首度以網路直播方式，接受網友提問，她強調，國家的處境有很多挑戰，處理國政是一件複雜、壓力很大的事情，網友每天都關心國家大事，但不知道處理過程面臨種種挑戰，我們擔任政府不同職位的人，會在不同崗位上盡力的做，改革需要時間，但我們會持續努力的做。

主持人提問，總統就職已兩年，這兩年有何心得？總統說，總統的工作很忙、壓力也大，是有些辛苦，但是很值得，因為接受人民的託付，努力工作看到成效，心裡會覺得辛苦值得，這兩年來很努力針對台灣結構性的問題給予處理，現有看到許多成績，例如她到台中看社會住宅，許多年輕人都搬進去住了，這有小孩照顧，也有健康照護。

有網友問到台灣的出生人口，總統說，出生人口是一件困難的事，我們也希望可以成長，但這是一件蠻困難的事，少子化是國家最大的挑戰，我們希望讓年輕人減輕生兒育女的負擔，確保薪資不要太低，所以提供社會住宅，行政院日前也宣布擴大育嬰托兒補助，加上年輕夫妻給予稅的優惠，就是希望讓他們比較有信心可以孕育下一代。

對於觀光業，總統坦言中國大陸來台旅客在她任內是下滑的，但來台旅客總人口是微微的增加，而中國大陸旅客的減少，在日本、韓國也是因政治因素被抵制，我們很努力開拓其他國家旅客來源，包括東南亞，我們維持旅客量有微微成長，並盡心盡力拓展旅客來源，未來兩年會持續拓展多元旅客，希望旅客分布均衡，不要只集中北部，可以分散到其他地方，讓大家都分享到觀光帶來的利益。

至於工時方面，總統說，總工時是往下走的，在勞工議題是希望減輕勞工負擔，總工時有大幅降低的，當民眾的落差有些是資訊不足，資訊不足我們會和民眾持續溝通，工時往下走是法令修改，感受問題。

而很多網友認為平均薪資在下降，與政府公布的數字落差很大，對此總統表示，民眾的無感可理解，因為年輕、初入職場的薪資本來就是在平均值以下的，政府鼓勵企業加薪和政府帶動，將初入職場的人薪資抬高，我們有給初入職場三天特休假，對於稅改也有給優惠，希望年輕人可以住在都會區，所以在都會區找社會住宅，讓他們可負擔房租費用，可以在都會區生活。