夏月供電大作戰 最怕這兩個變數

2018-05-20 10:11 中央社 台北20日電



夏季用電高峰來了，台電拚月底前所有機組完成歲修到位，但仍擔心高溫及機組意外兩個變數。 報系資料照 分享 facebook 夏季用電高峰來了，台電拚月底前所有機組完成歲修到位，但仍擔心高溫及機組意外兩個變數；經濟部也表示，除續推「縣市共推住商節電」外，也會加強稽查20類營業場所室內溫度不得低於攝氏26度。

大台北地區18日再飆出攝氏37.4度高溫，用電量連續第5天創下今年新高紀錄，最高用電量在當天下午2時5分達到3506.06萬瓩，連兩天創歷年5月用電量新高。

因應夏季用電高峰及避免發生限電危機，台電發言人徐造華表示，目前歲修中的台中7號機、興達1號機、大潭6號機都會在月底完成檢修歸位，共可增加200萬瓩的電力。

依台電官網電力供需預測，加計16日併聯供電的核三廠1號機，未來一週的備轉容量燈號均為供電吃緊的黃燈，但台電預估到了6月下旬及7月，轉為供電警戒的橘燈，最低的尖峰備轉容量率也僅有5%。

徐造華對中央社記者說，夏季電力供應擔心兩大變數，一是溫度比預估更高，用電量就會飆升，第二是機組發生突發意外，不過台電會盡力確保機組穩定運轉。

他說，核二廠2號機如果可以獲原子能委員會同意再運轉，對夏季供電有幫助，另外台電「需量競價」一直都在做，也會抑低尖峰用電。

經濟部能源局長林全能表示，節電的工作「一直都在推動」，2017年7月啟動的「新節電運動」中，為期3年、由21縣市執行的「縣市共推住商節電」，透過中央與地方協力，強化效率管理與節能推廣，以多元作法，鼓勵服務業汰舊換新用電設備，是比較長期的作法。

如苗栗縣政府獲新台幣4272餘萬元經費推動住商節電計畫已在4月開跑；其中，480萬元的額度提供住宅用戶將耗能冷氣、冰箱、洗衣機、電視等家電換購節能家電，每台補助3000元，若購置費用低於9000元，則以補助1/3為限，約有1600台的額度。

為協助新北商家落實老舊照明及空調設備汰換，新北市政府也在購物網電商平台成立專區，包括冷氣、LED照明設備、節能設備等3項產品，除了有業者提供的線上補助優惠外，也有新北市政府的補助，線上換購冷氣最高4折起，讓服務業者免出門，在店內即可輕鬆上網選購節能設備。

另外，林全能說，能源局將加強稽查旅館、百貨公司、量販店、便利商店、銀行等20類特定場所「冷氣不外洩」、「冷氣室溫不低於26度」及「禁用鹵素燈泡及白熾燈泡」等3項規定，並落實能源大用戶節電1%等，以度過夏季供電高峰。