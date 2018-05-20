4月外銷訂單21日公布 估連二月成長

2018-05-20 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



經濟部統計處明（21）日公布4月外銷訂單，經濟部之前預估，4月外銷訂單有望連二個月正成長，訂單金額約落在375億至385億美元之間，年增5.3%至8.1%。

3月外銷訂單受惠於景氣回溫、傳統貨品接單暢旺，接單金額423.8億美元創下歷年同月新高，年增3.1%，順利由黑翻紅，表現優於預期。統計處處長林麗貞表示，目前看來，已有「大地回春」的跡象，春燕要來了。

林麗貞說，3月外銷訂單表現亮眼的原因有二大關鍵，一是全球景氣穩定成長、帶動需求增溫，二是傳統貨品接單持續看好，基本金屬及機械的接單金額均創下歷年單月新高。

觀察基本金屬製品貨品類別，因全球景氣穩健成長，鋼品需求增加，加上預期鋼價上漲、客戶增補庫存，因此接自歐洲、美國、東協等區的訂單金額都增加不少，3月整體接單金額高達27.8億美元。機械產品則因全球經濟復甦，對智慧自動化需求快速成長，機械大廠也相繼擴建新廠、提高接單能量，使得單月接單金額便衝上23.5億美元，年增7.8%、為連續20個月正成長。

展望未來，高效能運算、車用電子、人工智慧等新興應用持續擴展，可挹注電子產品接單。不過，保護主義擴散、國際競爭加劇、加密貨幣採礦需求等，將成今年景氣的不確定因素。

儘管3月外銷訂單表現亮眼，但資通信產品、光學器材等二大產業年增率雙雙下跌，存在隱憂；林麗貞指出，尤其上半年本來就是資通訊的接單淡季，很可能接下來幾個月都維持疲弱局面。

另外，3月外銷訂單的主要接單貨品中，呈現「兩極化」的現象，傳統貨品類別因全球穩健成長、需求擴增，以及國際原物料價格上揚，基本金屬、塑橡膠製品都是二位數正成長，機械產品年增7.8%，也有連20個月的正成長。