台灣農業金庫與西貢商銀合作 簽署MOU

2018-05-19 12:33 中央社 河內19日電



為了提升營運績效，全國農業金庫期待以整體國際布局帶動業務，創造利潤綜效，昨天與越南西貢商業銀行簽署合作備忘錄，海外布局再下一城。

全國農業金庫董事長吳明敏去年底到任後，積極推動國際連結。全國農業金庫今年5月初與越南西貢商業銀行建立通匯關係，昨天雙方再次簽署業務合作備忘錄（MOU）。

簽署儀式在越南河內舉行，由吳明敏與西貢商業銀行總經理武晉黃文共同簽署，未來雙方將在通匯往來、市場發展、商情交換及人員培訓等方面初步合作。

此外，全國農業金庫獲准開辦國際金融業務分行（OBU）後，雙方將會把合作關係進一步深化，此舉對於在越南的台商、越南的農企業等，將會獲得更大的支援。

除了雙方代表外，越南副總理王庭惠，農業、科學、銀行、工商等部門高階官員與國際合作社聯盟亞太區域代表，皆出席見證這項MOU簽署儀式，突顯各方對此的重視。

西貢商業銀行（Saigon Commercial Bank）是越南第4大銀行，2017年獲世界金融（World Finance）雜誌評選為越南最佳商業銀行。

吳明敏表示，越南是台灣新南向政策重點國家，當地也積極推動農業發展，全國農業金庫希望經由金融合作，為雙方搭建農業合作橋樑，並將此一經驗推廣至新南向其他國家。