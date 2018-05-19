韓國對台製不鏽鋼條 展開反傾銷調查

2018-05-19 11:47 中央社 台北19日電



韓國正式對台灣製的不鏽鋼條展開反傾銷調查，經濟部國際貿易局呼籲業者把握時效填復問卷，以保障並爭取應有的權益。

韓國貿易委員會(KTC)於今年5月18日正式對台灣及義大利產製的不鏽鋼條展開反傾銷調查，傾銷調查期間為民國105年7月1日至106年6月30日，產業損害調查期間為103年1月1日至106年12月31日。

經濟部國貿局指出，遭韓國反傾銷調查的不鏽鋼條，是以軋延、鍛造及表面加工處理等方式，將不鏽鋼作成棒狀的產品，用於尖端精密產業、汽車零件、化學機械、飛機零件、醫療設備及建材，韓國海關稅則號列為7222.11.0000、7222.19.0000、7222.20.0000及7222.30.0000。

據韓國海關統計，去年韓國自台灣進口受調產品共2595萬917美元，占韓國進口額約17.97%，僅次於日本的24.32%，排名第二。

國貿局表示，據業界指出，台灣產製的受調產品於韓國市場有一定程度的占比，本次調查對台灣產品銷往韓國市場的影響，值得關注。

國貿局指出，除已立即將訊息轉知相關公會外，並呼籲業者應注意把握案件調查時效，積極填復問卷，以保障並爭取應有的權益。