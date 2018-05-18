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綠色金融1兆1218億 年度目標提前達標

2018-05-18 15:55中央社 台北18日電

金管會最新公布綠色金融相關統計，銀行授信、保險直接投資及綠色債券等綠色金融已達新台幣1兆1218億元，即金管會今年的年度目標1.1兆元已提前完成。

為配合非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策，金融監督管理委員會參酌綠色金融的國際發展趨勢，研議綠色金融行動方案，獲行政院於民國106年11月6日核定。

金管會指出，綠色金融行動方案的具體推動內容包括：授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等7個面向、共25項措施。根據金管會核定對綠能產業的金融措施目標，今年底綠色債券發行、銀行業授信以及保險業前進綠電合計將達1.1兆元。

根據金管會最新統計，迄今金融業前進綠色金融規模已有1兆1218億元，以銀行授信1兆768億元為主，另外，保險直接投資56億元、綠色債券約394億元。

其中，在銀行授信方面，截至107年3月底止，本國銀行對綠能科技產業放款餘額為新台幣1兆768億元，較綠色金融行動方案推出前的1兆497億元，半年增加271億元。

同時，金管會也推動建置並發展綠色債券市場，以利產業籌資用於促進改善環境、轉型綠色，並引導資本市場責任投資，截至107年4月底，我國綠色債券市場有15檔掛牌，發行規模約當394億元。

金管會表示，綠色債券發行人包括國營事業的台電與中油、本國銀行、韓國輸出入銀行等外國銀行，以及民營實體產業公司，已涵蓋本國銀行、外國銀行及國內生產事業等三大群體，顯示綠色債券市場建置1年內，已呈現多元化正向發展。

同時，金管會也指出，目前國內投信事業已發行約11檔綠色相關主題的基金，例如新能源基金、氣候變遷基金、環保基金等，截至106年底，該等基金規模約170億元。

另外，在鼓勵保險業資金直接投資方面，金管會目標106年9月1日至107年8月31日保險業投資含綠能科技的五加二新創重點產業可達300億元。截至107年4月底止，金管會已核准保險業資金投資6家再生能源電廠，金額約56億元。

金管會債券保險

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