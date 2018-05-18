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蔡總統向歐商喊話 共同投資風電產業

2018-05-18 03:39中央社 台北17日電

總統蔡英文今天出席歐洲日晚宴時，向歐商喊話，希望共同投資風電產業，一起共創讓企業、消費者，以及全球環境受惠的「三贏」局面。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天以「三十而立－歐台關係卓越30年」為主題，舉辦「2018歐洲日」年度晚宴，出席貴賓包含總統蔡英文、歐洲經貿辦事處（EETO）處長馬澤璉、台灣政府部會首長以及歐洲與台灣企業領袖共700多位。

蔡總統演講時表示，聽說許多頂尖歐洲企業對台灣風電發展有興趣，台灣政府正在籌備4年長期風機製造計畫及離岸風場的設置和維運，這項計畫包含台中及彰化的港口基礎設施，以及培育技術人才。

蔡總統指出，歐洲商會「2018建議書」中，「風力能源」占了極大篇幅，顯見對這些再生能源的投資相當重視，希望一同加入投資風電產業，共創讓企業、消費者，以及更重要的全球環境受惠的「三贏」局面。

歐洲在台商務協會理事長何可申也認同台灣的風電政策，並表示歐洲風能企業有強烈決心，要把台灣發展成亞洲區域性風能製造及支援中心，尤其歐洲商會風能委員會會員都是全球風能生產與服務供應鏈中的領導廠商，投入台灣風電有助於促進台灣經濟成長、創造高薪就業機會，提供能夠負擔的潔淨能源，並締造更清新的空氣環境，對所有人都是雙贏。

不過，何可申表示，台灣政府要求的在地供應鏈，必須按部就班地行動，才能如期達成再生能源目標，並確保最高的標準與品質。

風電再生能源

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