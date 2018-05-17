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彭雪芬違反金金分離新制 將辭新光金董事

立委憂離岸風電恐成慶富案第二 財政部澄清

2018-05-17 22:25中央社 台北17日電

公股銀行辦理離岸風電專案融資，立委擔憂風險過高。財政部高層說，慶富獵雷艦聯貸是對單一公司，離岸風電是整個產業，兩者不同，會依授信原則評估，「絕不會成為慶富案第二」。

立法院財政委員會今天上午赴財政部考察公股銀行辦理離岸風電聯貸情況。財委會召委曾銘宗、國民黨立委羅明才皆對公股銀行未來承作離岸風電專案融資表達憂慮。曾銘宗表示，國內銀行缺乏離岸風電領域專才，現在經濟部已經遴選出廠商，銀行才要培養人才，恐怕緩不濟急。

羅明才則說，風力發電是「美麗的夢想」，但沒有擔保品，若最後失敗了聯貸案違約，恐怕又是由全民買單。而2020年若政黨輪替，風力發電政策停擺，公股銀行又如何評估「政治風險」。他也質疑，政府為推動離岸風電，有否施壓公股銀行，擔心離岸風電專案融資未來恐成慶富案第二。

財政部高層對此表示，慶富獵雷艦案是公股銀行針對單一公司授信，離岸風電是整個產業，不可混為一談。此外，觀察國際成功案例，也是採取專案融資，廠商自有資金約3成，聯貸部分占7成，顯見專案融資是可行的方式。

至於外界質疑，聯貸銀行對離岸風電業者的母公司沒有追索權，還款來源靠的是產生電力之後售電的現金流，風險很高。財政部高層指出，這部分也可透過保險機制解決，讓風險縮減至可控制範圍。更重要的是，公股銀行踩過慶富地雷，也學到慘痛教訓，這次辦理聯貸，將會洽請第三方公正機構協助專案評估，並且做好貸後管理工作，絕不至於成為慶富案第二。

財政部高層也說，雖然公股銀行目前缺乏辦理離岸風電專案融資的相關經驗，但國際上已有許多銀行有成功經驗，為了協助台灣的銀行打「世界杯」，確實需要辦理類似離岸風電這種大型的國際性專案融資，若成功了，對台灣的銀行業國際化，將有很大的幫助。否則只在台灣市場用「殺到見骨」的利率競爭，雖然風險較低，但也無助於銀行穩健發展。

離岸風電慶富風力發電

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